Ihr habt jetzt die Chance, eine PS5 zu reservieren – Ab wann kann man spielen?

Weitere Möglichkeiten für eine PS5: Falls euch die Vorbestellung zu aufwendig sein sollte, dann schaut am besten in unserem Ticker vorbei. Hier halten wir euch tagesaktuell auf dem Laufenden und erklären euch, wie ihr am besten an eine PS5 kommt und zeigen euch Drops rund um die begehrte Konsole.

Was ist das für ein Bundle? Die aktuelle Aktion besteht aus einer PS5 Disc Edition und einem digitalen Code für God of War: Ragnarök. Der Preis liegt bei rund 700 Euro. Die Unterschiede zwischen einer PS5 mit und ohne Laufwerk , erklären wir euch auch auf MeinMMO.

Insert

You are going to send email to