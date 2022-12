PS5: Sonys Vizepräsident heizt Spekulationen um neue Hardware für die Konsole an

In einem Interview mit dem japanischen Magazin Famitsu kündigte der Vizepräsident von Sony Hideaki Nishino an, dass es nächstes Jahr neue PS5-Hardware geben könnte. Kurz zuvor erklärte bereits ein Insider, dass erste Entwickler sogar schon ein Nachfolgemodell der bisherigen PS5 besitzen. Kommt 2023 also womöglich schon die PS5 Pro? Alle Informationen dazu findet ihr in diesem Artikel.

Obwohl die PS5 erst vor zwei Jahren veröffentlicht wurde und die Konsole lange Zeit so gut wie nicht verfügbar war, gibt es schon seit längerem Gerüchte um ein Pro-Modell. Tatsächlich gab es auch schon mehrere Revisionen der Ursprungskonsole, wovon euch die neueste Version beim Gaming rund 10 % Strom sparen lässt. Klar ist also: Sony arbeitet bereits an einer verbesserten Hardware für ihre neueste Konsole.

In einem Interview mit dem Online-Magazin Famitsu heizte Hideaki Nishino, Senior Vice President von Sonys Plattform Experience Divison die Gerüchte um ein neues Modell der PS5 jetzt erneut an.

Was sind das für Spekulationen? Nachdem Nishino von dem Reporter darauf angesprochen wurde, dass die PS4 Pro etwa drei Jahre nach dem Release der Ursprungskonsole veröffentlicht wurde, sagte er:

Zum Ende des Geschäftsjahres 2022, werden die kumulativen Verkäufe der PS5 37 Millionen Einheiten übersteigen und wir glauben, dass es eine sehr wichtige Zeit für die Plattform sein wird. Ich werde im Moment nicht in der Lage sein, über Spezifisches zu sprechen, aber ich hoffe, ihr freut euch schon jetzt auf nächstes Jahr. Via Famitsu

Natürlich handelt es sich bei dieser Aussage nicht um eine offizielle Bestätigung, gleichermaßen impliziert sie im Kontext der vorangegangenen Frage aber dennoch, dass wir ab April 2023 – dem neuen Fiskaljahr von Sony – durchaus ein Hardware-Update der PS5 erwarten können.

Dass Nishino sich hierbei auf das ebenfalls im neuen Jahr erscheinende PS VR2 bezieht, ist zwar möglich, aber äußerst unwahrscheinlich, da dieses ja bereits vor längerem angekündigt wurde und mittlerweile auch schon vorbestellt werden kann.

Gibt es aktuell noch andere Gerüchte um eine neue PS5? Erst vor kurzem kamen erneut neue Spekulationen über ein bald erscheinendes neues Modell der begehrten Konsole auf, nachdem der bekannte Industrie-Insider Tom Henderson behauptet hatte, dass sich eine solche Version sogar bereits in den Händen mancher Entwickler befindet und “perfekt funktioniert”. Dieses neue Modell verfügt laut Henderson über ein entfernbares Laufwerk, welches sich nahtlos an das Chassis der Konsole anheften lassen soll.

Ein solch innovatives – und möglicherweise deutlich kleineres – Modell könnte Sony zukünftig helfen, den Herstellungsprozess der begehrten Konsole deutlich zu beschleunigen. Anstelle der bisherigen beiden Versionen – der Disk und der Digital Edition – würde es dann nämlich nur noch ein Produkt geben.

Diese Anpassung würde Kunden außerdem mehr Flexibilität ermöglichen, da man mit einem Kauf des Laufwerks jederzeit nachträglich zur Disk Version der PS5 upgraden kann.

Obwohl sich die Situation um die Verfügbarkeit der PS5 in den letzten Wochen enorm verbessert hat, hat sich Sony große Ziele für das Jahr 2023 gesetzt. Da die Markteinführung der Next-Gen-Konsole aufgrund der Pandemie und den vielen damit verbundenen Schwierigkeiten nicht optimal ablief, könnte der japanische Konzern deshalb diese Gelegenheit nutzen, um somit mehr oder weniger einen “Re-Launch” der Konsole anzupeilen.

