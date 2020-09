Marvel’s Avengers: Dieser simple Trick verändert das ganze Spielgefühl

Darum fühlen sich Kämpfe oft nicht so super an: In Marvel’s Avengers hat jeder Superheld passende Superkräfte, die er in besonders epischen Special-Moves ausführen kann. So beschwört Thor mächtige Blitze herab, während der Hulk Gegner im wahrsten Sinne des Wortes wegklatscht. Doch diese Skills haben teils elend lange Cooldowns und daher bestehen die meisten Kämpfe vor allem zu Beginn des Spiels aus simplen Schlägen und Tritten.

Richtig die Sau rauslassen könnt ihr viel seltener, als ihr es gerne hättet. Denn oft stehen die Gegner gerade optimal, um mit einem Super-Move ungemäht zu werden, aber das verdammte Ding ist immer noch im Cooldown.

Doch es gibt einen Trick, wie ihr diese Abklingzeiten drastisch reduzieren könnt und das alles geht schon recht früh im Spiel.

Heroic Orbs – Der Schlüssel zu mehr Spaß in den Kämpfen

So senkt ihr die Abklingzeiten: Der Schlüssel zu mehr Action im Kampf sind kürzere Abklingzeiten für Skills. Und die wiederum bekommt ihr durch Heroic Orbs (Heldenkugeln). Das sind kleine, leuchtende Bollen, die euch vielleicht in einigen Trainingsmissionen aufgefallen sind, wo das Spiel von euch will, dass ihr eure Skills übt.

Jeder dieser kleinen Boppel senkt beim Aufsammeln die Abklingzeit eurer Skills um 20 bis 25 Prozent. Eine Handvoll Orbs sind also genug, um einen Skills schnell wieder einsatzbereit zu machen. Doch wie bekommt man diese Orbs? Im Spiel tauchen sie eigentlich nicht auf.

So erzeugt ihr Heroic Orbs: Erst einmal hat jeder Held die Möglichkeit, solche Orbs durch Takedowns zu erzeugen. Also die Finishing-Moves, die man bei betäubten Gegnern ausführen kann. Das ist schon mal stark und sollte so schnell wie möglich genommen werden. Ihr findet die jeweiligen Takedown-Skills unter dem Reiter „Meisterschaft“ im Skill-Menü.

So sieht der Orb-Skill von Thor aus.

So erzeugt ihr noch mehr Heroic Orbs: Mit dem oben genannten Takedown-Skill bekommt ihr einiges an Abklingzeit-Reduzierung. Doch es geht noch mehr. Jeder Held kann weitere Skills freischalten, mit denen er zusätzliche Orbs bei bestimmten Skills erzeugt:

Ms. Marvel: Hier könnt ihr eine Spezialisierung auswählen, die euch beispielsweise Orbs gibt, wenn ihr gepackte Gegner werft oder Gegner als Riesen-Kamala umhaut.

Hier könnt ihr eine Spezialisierung auswählen, die euch beispielsweise Orbs gibt, wenn ihr gepackte Gegner werft oder Gegner als Riesen-Kamala umhaut. Hulk: Hier gibt’s eine Spezialisierung, die Orbs erzeugt, wenn ihr Gegner mit besonderen Skills wie Boneshaker oder Thunderclap erledigt.

Hier gibt’s eine Spezialisierung, die Orbs erzeugt, wenn ihr Gegner mit besonderen Skills wie Boneshaker oder Thunderclap erledigt. Iron Man: Eine Spezialisierung lässt euch Orbs bekommen, wenn ihr Gegner mit dem Unibeam umsäbelt.

Eine Spezialisierung lässt euch Orbs bekommen, wenn ihr Gegner mit dem Unibeam umsäbelt. Black Widow: Wenn ihr aus der Unsichtbarkeit von Veil of Shadows heraus Gegner killt, gibt’s in 35 Prozent der Fälle einen Orb.

Wenn ihr aus der Unsichtbarkeit von Veil of Shadows heraus Gegner killt, gibt’s in 35 Prozent der Fälle einen Orb. Thor: Hier habt ihr eine Spezialisierung, die euch in 50 Prozent der Fälle einen Orb gibt, wenn ihr Gegner umhaut und dabei euren Support-Skill Warriors Fury aktiv habt.

Hier habt ihr eine Spezialisierung, die euch in 50 Prozent der Fälle einen Orb gibt, wenn ihr Gegner umhaut und dabei euren Support-Skill Warriors Fury aktiv habt. Captain America: Mit einer Spezialisierung generiert der Cap immer dann einen Orb, wenn er mit dem Skill Steamroller zwei Gegner auf einmal umhaut. Außerdem gibt’s in 15 Prozent aller Headshot-Kills ebenfalls einen Orb.

Hier gibt’s noch mehr Orbs.

Baut euch das Orb-Team: Für sich allein könnt ihr mit einem auf Orbs geskillten Helden schon eure Cooldowns ordentlich senken. Doch noch viel besser wird das, wenn ihr im Multiplayer ein ganzes Team auf Orbs auslegt. Dann hagelt es die hilfreichen kleinen Kugeln nur so und eure Skills sind quasi dauernd geladen.

Wenn ihr also mit der KI unterwegs seid, dann seht zu, dass eure liebsten Begleiter Helden die nötigen Heroic-Orb-Skills haben und ihr dürftet ein ganz anderes Spielerlebnis mit viel mehr Action und Spaß haben. Da verzeiht man auch gerne, dass die KI an sich nicht so clever ist.