Xbox Game Pass: PC-Spieler kriegen ab morgen Zugriff auf über 60 neue Titel

Eigentlich sollte EA Play bereits im letzten Jahr in den Game Pass für PC-Spieler integriert werden . Doch es kam kurzfristig zu einer Verschiebung. Doch am 18. März ab 22:00 Uhr soll der versprochene Zugriff endlich erfolgen ( via Twitter ).

Wer den Xbox Game Pass für die gleichnamige Konsole verwendet, hat seit Ende 2020 Zugriff auf etliche Spiele von EA. Damals wurde EA Play in das Abo integriert. Morgen, am 18. März, kommen die Titel endlich auch für PC-Spieler.

