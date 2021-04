Werdet ihr GTA 5 im Game Pass ausprobieren? Oder ist ein anderer guter Titel in diesem Monat für euch dabei? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Neben GTA 5 wird es 7 weitere Spiele geben, die in den Xbox Game Pass kommen ( via Xbox Dynasty ):

Was kostet so ein Abo? Normalerweise zahlt man für den Xbox Game Pass Ultimate bis zu 12,99 Euro im Monat. Doch wer den ersten Monat überhaupt abschließt, der zahlt nur einen Euro.

Was ist der Xbox Game Pass? Das ist ein Abo-Modell für Xbox und PC. Man kann es als eine Art Netflix für Gamer bezeichnen. Wer ein Abo abschließt, zahlt eine monatliche Gebühr und kann auf eine große Auswahl an guten Spielen zugreifen.

Das größte Spiel auf der Streaming-Plattform Twitch ist derzeit GTA 5 . Das kommt nun zurück in den Xbox Game Pass und kann so besonders günstig erworben werden.

