Marvel’s Avengers bringt endlich neue Inhalte – Aber nur in abgespeckter Form

So reagieren die Spieler: Nachdem der DLC schon so lange auf sich warten ließ, ist die Enttäuschung bei einigen Fans mittlerweile groß:

Wann kommt dann der Rest des DLC? Das wollte man beim Entwickler auch nicht verraten. Es hieß im Tweet nur „As soon as possible!“ Das ist ein klarer Rückschritt, denn zuletzt gab man beim Publisher noch kämpferisch bekannt, das schwächelnde Spiel mit massig neuem Content retten zu wollen .

Demnach wären zum Release am 8. Dezember nur die Heldin selbst und die Story einsatzbereit. Der Boss-Kampf auf Omega-Level und die AIM-Klon-Labore wären wohl noch nicht soweit. Was genau da schief lief und was noch nachgebessert werden muss, wurde nicht verraten.

Was kommt und was fehlt? Eigentlich sollte der Kate-Bishop-DLC die folgenden Inhalte bieten:

Was hat es mit dem neuen Content auf sich? Der erste DLC zu Marvel’s Avengers dreht sich um die Bogenschützin Kate Bishop. Der DLC sollte eigentlich schon im Monat nach dem Release von Marvel’s Avengers erscheinen , kommt aber erst am 8. Dezember 2020 auf die Server.

Marvel’s Avengers soll eigentlich durch massig neuen Content wieder die Herzen der Fans zurückgewinnen. Doch der neue Inhalt um Kate Bishop wird zum Start nicht vollständig sein. Erfahrt hier auf MeinMMO, was schon kommt und was noch fehlt.

