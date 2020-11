Marvel’s Avengers enttäuscht Publisher – Schaffen sie die Wende wie bei FF14?

Marvel’s Avengers ist ein gemeinsames Projekt von Square Enix und Disney und wird am 4. September 2020 für PS4, Xbox One, PC und Google Stadia erscheinen. Zurze...

Hier war der herausragende Entwicklungschef Naoki Yoshida und sein Team mit viel harter Arbeit in der Lage, das Spiel von Grund auf umzugestalten und am Ende zu einem der erfolgreichsten Titel des Publishers zu machen.

Wird Avengers am Ende ein Erfolg wie FF14? In der Tat hat man bei Square Enix schon einmal ein quasi totes Spiel erfolgreich gerettet und zu einem echten Hit gemacht: Das MMORPG Final Fantasy XIV.

So hat ein Leak schon etliche weitere Marvel-Helden offenbart, darunter Captain Marvel, She-Hulk, War Machine und Black Panther. Außerdem ist ein großer Raid in Wakanda fest im Programm. Diese Inhalte haben allerdings noch alle kein Release-Datum.

Was wurde zu Marvel’s Avengers gesagt? Yosuke Matsude, der Präsident von Publisher Square Enix, brachte jüngst einen Bericht an die Investoren heraus. Darin ging es auch um das Sorgenkind Marvel’s Avengers. Dass das Superhelden-MMO nicht gut läuft, ist kein Geheimnis. Die Spielerzahlen schwinden und das Game hat angesichts der Verkäufe große Verluste beim Publisher verursacht.

Marvel’s Avengers ist kein finanzieller Erfolg für Publisher Square Enix. In einem Bericht an die Investoren hat der Firmenpräsident klare Worte gefunden und zugegeben, dass bisher nicht Mal die Entwicklungskosten eingespielt wurden. Allerdings will man das Spiel noch nicht aufgeben. Vorbild ist hier wohl der spätere Erfolg von Spielen wie Final Fantasy XIV.

