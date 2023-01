Ein Geheimtipp auf Steam hat 94 % positive Reviews – Spieler loben es als „eines der besten rundenbasierten RPGs aller Zeiten“

TROUBLESHOOTER: Abandoned Children ist ein Game auf Steam, das RPG und Strategiespiel miteinander mischt. Ihr begleitet die eine Gruppe von Troubleshootern – Zivilisten, die Verbrecher jagen. Das Game hat 94 % positive Reviews und wird von den Spielern als großartiges RPG gelobt.

Was ist TROUBLESHOOTER: Abandoned Children für ein Spiel? Es handelt sich um einen Mix aus rundenbasierten Strategiespiel und RPG und ist das erste Spiel des Entwicklerstudios Dandylion auf Steam.

Schauplatz des Geschehens ist die Stadt Valhalla, in der die Regierung eine besondere Maßnahme trifft, um die Kriminalitätsrate zu senken: Zivilisten haben das Recht, Fälle zu lösen und Verbrecher festzunehmen. Diese Freelancer-Polizisten werden Troubleshooter genannt.

Hier seht ihr einen Trailer zu TROUBLESHOOTER: Abandoned Children:

Wie sieht das Gameplay in TROUBLESHOOTER: Abandoned Children aus? Die Hauptfigur Albus gründet ihr eigenes Troubleshooter-Unternehmen und rekrutiert nach und nach verschiedene Mitglieder.

Jeder von den Troubleshootern verfügt über individuelle Hintergründe und Geschichten, die ihr in über 100 verschiedenen Missionen kennenlernen werden.

Mit eurem Team aus freiberuflichen Polizisten bekämpft ihr die Kriminalität in den Straßen von Valhalla: Schaltet Verbrecher aus und rettet Zivilisten.

Jeder Charakter im Game verfügt über eine Klasse, welche sich hochleveln lässt. Je nachdem, wie hoch die Figur rankt, ändert sich auch ihre Rolle im Troubleshooter-Unternehmen.

Außerdem können die Charaktere bestimmte Fähigkeiten erlangen. So könnt ihr etwa bestimmte Gegner besiegen, um deren einzigartige Kräfte auf eure eigenen Figuren zu kopieren.

TROUBLESHOOTER: Abandoned Children soll in Zukunft mit Multiplayer-Inhalten erweitert werden, aktuell handelt es sich aber noch um ein Einzelspieler-Game.

Doch bereits jetzt liefert euch das Spiel ein umfangreiches Paket an Content. Ihr könnt bis zu 100 Stunden zocken, um die Haupt- und Nebenstorys durchzuspielen. Möchtet ihr TROUBLESHOOTER: Abandoned Children zu 100 % erledigen, dauert das durchschnittlich 186 Stunden (via howlongtobeat.com).

Ein Hinweis: Deutsch wird im Spiel nicht unterstützt. Ihr könnt TROUBLESHOOTER: Abandoned Children jedoch auf Englisch zocken.

