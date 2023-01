Steam Edelsteine: Wozu ihr sie braucht und wie ihr sie verkaufen könnt

In diesem Guide findet ihr eine Erklärung, wofür ihr Steam Edelsteine, auch Steam Gems genannt, verwendet und wozu ihr sie in einen Sack packen könnt. Außerdem gibt es Anleitungen, wie sich eure Steam Edelsteine kaufen oder verkaufen lassen.

Mit den Steam Edelsteinen selbst könnt ihr zunächst recht wenig machen. Interessant werden sie aber vor allem dann, wenn ihr mit ihnen handelt oder sie auf der Plattform gegen Booster-Packs eintauscht.

Hier findet ihr verschiedene Möglichkeiten, um an Steam Edelsteine zu kommen und eine Anleitung, wie ihr sie umwandeln oder verkaufen könnt.

Wofür ihr die Steam Edelsteine verwenden könnt

Wozu braucht man Steam Edelsteine? Die Edelsteine stellen eine virtuelle Währung der Plattform dar. Ihr könnt sie verwenden, um Booster-Packs zu kaufen und dadurch euer Inventar an Steam Sammelkarten erweitern.

Steam Sammelkarten bekommen und verkaufen – So geht’s

Wo finde ich die Steam Edelsteine? Um eure Edelsteine einzusehen, geht ihr von eurer Steam-Startseite aus so vor:

Schritt 1: Klickt auf euren Profilnamen oben in der Leiste

Schritt 2: Wählt den Menüpunkt „ABZEICHEN“

Schritt 3: Geht oben rechts auf „Booster-Pack-Herstellung“

Im Menü seht ihr nun eine Anzeige, mit der Anzahl eurer Edelsteine und könnt sie von dort aus gegen Booster-Packs eintauschen.

So könnt ihr eure Edelsteine einsehen und gegen Booster-Packs eintauschen

Alternativ könnt ihr auch über euren Profilnamen in euer Inventar gehen. Dort findet ihr ebenfalls eure gesammelten Edelsteine und könnt von dort aus Booster-Packs herstellen oder die Steine in einen Sack packen.

Beide Optionen, um eure Steam Edelsteine einzusehen, funktionieren genauso im Steam Client.

Was bedeutet Steam „Edelsteine in einen Sack packen“? Mit der Funktion könnt ihr eure Edelsteine gesammelt auswählen und im Community-Markt als ganzes Paket verkaufen. Edelsteine lassen sich dort nur anbieten, wenn sie zuerst in einen Sack gepackt wurden.

Um einen Sack zu füllen, benötigt ihr 1000 Edelsteine. Wenn ihr weniger habt, könnt ihr die Funktion „Edelsteine in einen Sack packen“ zwar anklicken, aber nicht anwenden.

Wenn ihr Booster-Packs herstellen möchtet, packt ihr die Edelsteine nicht in einen Sack, sondern belasst sie als Einzel-Items.

So könnt ihr Steam Edelsteine bekommen

Wie kann man Steam Edelsteine bekommen? Ihr erhaltet Steam Edelsteine über zwei Wege:

Sammelkarten in Edelsteine umwandeln

Kauf über den Community-Markt

Wie wandele ich Sammelkarten in Edelsteine um? Um eine Sammelkarte in Edelsteine umzutauschen, geht ihr zunächst in euer Inventar auf Steam. Dann wählt ihr das Item aus, das ihr zu Edelsteinen machen möchtet. Rechts in den Item-Informationen findet ihr den grünen Button: „In Edelsteine umwandeln …“

Ihr bekommt ein Fenster angezeigt, in dem ihr die Umwandlung bestätigt. Der Vorgang kann im Nachhinein nicht mehr rückgängig gemacht werden.

In der Anzeige sehr ihr auch gleich, wie viele Edelsteine ihr für ein Item bekommt

Wie kaufe ich Edelsteine auf Steam? Möchtet ihr mehr Edelsteine bekommen, werdet ihr im Community-Markt von Steam fündig:

Schritt 1: Klickt oben in der Leiste auf „COMMUNITY“

Schritt 2: Geht dann auf „MARKT“

Schritt 3: Gebt in der Suchleiste rechts „Edelsteine“ ein, unter den gelisteten Items seht ihr die angebotenen Steam-Edelsteine

Schritt 4: Klickt auf die Steam-Edelsteine und dann auf den grünen Button „Kaufen …“

Über den Community-Markt könnt ihr Edelsteinsäcke kaufen

So könnt ihr die Steam Edelsteine verkaufen

Wie kann ich Steam Edelsteine verkaufen? Wenn ihr eure Edelsteine in einen Sack gepackt habt, könnt ihr sie ebenfalls über den Community-Markt verkaufen.

Denkt daran, dass das erst ab einer Stückzahl von 1000 Edelsteinen und im Sack möglich ist. Andernfalls werden eure Items nicht als auswählbare Elemente angezeigt, wenn ihr auf „Verkaufen …“ klickt.

Hier findet ihr noch eine versteckte Funktion auf Steam, die praktisch für jeden ist, der mehr als eine Festplatte benutzt