Final Fantasy XIV wurde vor wenigen Monaten von Spielern überrannt, heute sind die Server angeblich leer – Wie schlimm geht es dem MMORPG wirklich?

Die nächste Erweiterung ist bereits angekündigt, die aktuelle befindet sich in den letzten Zügen: Das MMORPG Final Fantasy XIV ist gerade in einer Ruhephase. Ganz zufrieden ist die Community jedoch nicht und einige Streamer melden sich zu Wort.

Was ist zuletzt in der Final Fantasy XIV-Community passiert? Final Fantasy XIV erreichte mit der Ende 2021 veröffentlichten Erweiterung Endwalker einen neuen Höhepunkt bei den Spielerzahlen. Das MMORPG erfreute sich also höchster Beliebtheit.

Seither sind die zur Erweiterung gehörenden Patches 6.1 bis zuletzt 6.5 erschienen. Diese enthalten mehr Inhalte wie die 8- und 24-Mann-Raids, die neuen Reliktwaffen, die Trials, Dungeons und Story-Inhalte. Aktuell scheint das Spiel sich jedoch in einer Content-Dürre und einer Spielerflucht zu befinden, derentwegen sich nun einige Streamer zu Wort gemeldet haben.

Zepla über den aktuellen Status von Final Fantasy XIV

Was sagt Zepla? Die US-amerikanische Streamerin Zepla ist eine der größten Content-Creator aus der englischsprachigen Final Fantasy XIV-Community. Sie veröffentlichte vor rund einem Monat ein Video, in dem sie ihre Enttäuschung über den Patch-Content in Endwalker zum Ausdruck bringt.

Sie bringt folgende Punkte an:

Die Patch-Story käme nicht an die gewohnte Qualität ran.

„Traditionelle” MMORPG-Inhalte würden fehlen. Sie erwähnt dabei unter anderem das mit der Erweiterung Stormblood veröffentlichte Eureka und Shadowbringers Bozja auf.

Der „Reliktwaffen-Grind” sei auf ein reines Währungsumtauschen reduziert, der Erhalt der Waffe daher weniger befriedigend.

Da Final Fantasy XIV zuletzt in Richtung Single-Player „nachgerüstet” wurde, gäbe es für viele Spieler keinen Grund mehr, Gruppeninhalte auch mit Spielergruppen zu spielen.

Das Island Sanctuary sei nicht wie erwartet der Cozy-Game-Abschnitt des MMORPGs geworden, sondern viel mehr ein Management-Simulator.

Was sind Eureka und Bozja? Bei Eureka und Bozja handelt es sich um Zusatz-Content in eigenen Instanzen. Beide Inhalte bestehen aus mehreren Zonen, die über die verschiedenen Patches hinweg langsam nachgereicht wurden. Darin stellen sich die Spieler alleine oder in Gruppen hunderten von Gegnern, speziellen Events und sogar herausfordernden 48-Mann-Raids. Die Zonen haben eine auf der Hauptstory basierende Geschichte, gehören zum Relikt-Grind ihrer entsprechenden Erweiterungen und können zum Aufleveln der Jobs verwendet werden.

Für Zepla sind diese Gründe dafür verantwortlich, dass sich immer weniger Spieler einloggen würden. Sie sieht darin auch einen Teufelskreis: Wer früher auch während der Patches immer wieder kam, höre aktuell aufgrund des fehlenden Contents viel früher auf zu spielen. Wer dann zurückkehrt, findet ein leeres Spiel vor und loggt sich wieder aus.

Das Island Sanctuary ist eure eigene Insel, die es auszubauen und -managen gilt. Ihr könnt die Inseln eurer Freunde zwar besuchen, einen Anlass dazu gibt es aber nicht innerhalb des Spiels.

Wie stehen andere Final Fantasy XIV-Streamer dazu? Neben Zepla meldeten sich noch weitere Streamer und Youtuber zu Wort.

Xenosys Vex, ein nach eigener Aussage Final Fantasy XIV-Spieler der ersten Stunde, spricht in seinem eigenen Video ähnliche Punkte an. Laut Xenosys sind die Spieler einfach gelangweilt, was er ebenfalls auf das Fehlen eines aktuellen, Bozja-ähnlichen Inhalts zurückführt.

Die meisten anderen Content-Creators reagieren hingegen nur auf die Videos von Zepla und Xenosys:

Was sagt die Community?

Unter den jeweiligen Videos auf YouTube findet sich viel Zuspruch durch die jeweilige Zuschauerschaft wieder. Hier ein paar Beispiele:

doctorcis3510 zu Zeplas Video: „Als Spieler, der erst vor kurzem zum ersten Mal das Endgame erreicht hat, habe ich eine tolle Zeit und das Gefühl, dass ich viel zu tun habe. Aber, wenn ich zurückblicke, ist sehr wenig von dem, was ich tue, nach dem Patch Endwalker-Content.”

zu Zeplas Video: „Als Spieler, der erst vor kurzem zum ersten Mal das Endgame erreicht hat, habe ich eine tolle Zeit und das Gefühl, dass ich viel zu tun habe. Aber, wenn ich zurückblicke, ist sehr wenig von dem, was ich tue, nach dem Patch Endwalker-Content.” vrahnkeneisenbach9148 zu Zeplas Video: „Mein Problem mit der Entwicklungsphilosophie des Spiels ist seit einiger Zeit, dass sie eine Menge cooler, einzigartiger Ideen einführen, aber sie führen sie als Sackgassen-Inhalte ein, die einen für kurze Zeit unterhalten und dann für immer erledigt sind, anstatt sie direkt in den Kern des Gameplays zu integrieren.”

zu Zeplas Video: „Mein Problem mit der Entwicklungsphilosophie des Spiels ist seit einiger Zeit, dass sie eine Menge cooler, einzigartiger Ideen einführen, aber sie führen sie als Sackgassen-Inhalte ein, die einen für kurze Zeit unterhalten und dann für immer erledigt sind, anstatt sie direkt in den Kern des Gameplays zu integrieren.” Longlius zu Xenosys Vexs Video: „Die Leute vergessen auch, dass die Zeit zwischen dem letzten Patch von Shadowbringers und Endwalker ungewöhnlich war. In dieser Zeit kamen eine Menge Leute, um FFXIV auszuprobieren, und so fühlte sich das Spiel viel lebendiger an, als es normalerweise in der Flaute vor der Erweiterung der Fall ist.”

zu Xenosys Vexs Video: „Die Leute vergessen auch, dass die Zeit zwischen dem letzten Patch von Shadowbringers und Endwalker ungewöhnlich war. In dieser Zeit kamen eine Menge Leute, um FFXIV auszuprobieren, und so fühlte sich das Spiel viel lebendiger an, als es normalerweise in der Flaute vor der Erweiterung der Fall ist.” batwingpie zu Xenosys Vexs Video: „Wenn man zehn Jahre an Inhalten in einem Durchgang durchgespielt hat, kann das zu unrealistischen Erwartungen an die aktuellen Inhalte führen.”

Auch auf Reddit wird über den Patch-Content gesprochen. Zuletzt startete eine Diskussion im Sub-Reddit “ffxivdiscussion” darüber, dass viele Langzeitfreunde sich während der Patches verabschiedet hätten – aus unter anderem den von Zepla angesprochenen Gründen.

In der Diskussion sehen viele das Problem aber auch bei dem neuen Feature zum Besuch anderer Datenzentren. Viele aktive Spieler würden sich nun in bestimmten Datenzentren konzentrieren. Aber auch hier wird das fehlen an Gruppen-Content für Spieler, die nicht Raiden oder zumindest nicht die High-End-Raids spielen bemängelt.

Wie steht es wirklich um Final Fantasy XIV?

Was sagen die Spielerzahlen? Square Enix veröffentlicht für gewöhnlich nur die aktuelle Zahl registrierter Spieler. Ob diese auch aktuell aktiv spielen, ist nicht bekannt. Um die Spielerzahl zu bestimmten, können auch die Steam-Charts herangezogen werden, die wiederum nur die Steam-Spieler berücksichtigen.

Einen umfänglicheren Einblick bietet der japanische Blogger LuckyBancho. Dieser nutzt offiziell verfügbare Zahlen aus der Final Fantasy XIV-Support-Seite Lodestone und trackt die Anzahl der Leute, die Erweiterungs- und Patch-Erfolgstitel erhalten. Demnach sieht die Spielerfluktuation bis Patch 6.4 wie folgt aus:

Die Spielerzahlen sinken demnach zwischen den Erweiterungen immer etwas ab. Das also weniger Spieler aktuell dabei sind, ist auf den Lebenszyklus des DLCs gesehen, normal. Dass in Endwalker mehr Spieler nicht zurückgekommen sind als zuvor, kann daran liegen, dass eben mehr Spieler zum Peak hin zockten – aber auch daran, dass mit Patch 6.1 eine komplett neue Story beginnt.

Wie steht es um den Content? Hier scheinen die Streamer einen Nerv getroffen zu haben. Square Enix veröffentlichte zwar wieder eine jeweils dreiteilige 8- und 24-Mann-Raid-Reihe und zu Beginn der Erweiterung auch den High-End-Content Dragonsong’s Reprise. Letzterer gehörte aber eigentlich noch zu Shadowbringers.

Die aktuelle 24-Mann-Raid dreht sich um vormals geheimnisvolle Götterwelt von Final Fantasy XIV. Sonst ist es eine klassische Raid nach erprobtem Vorbild.

Gruppeninhalte wie Eureka und Bozja scheinen den Spielern wirklich zu fehlen. Dort konnte man gemeinsam mit Freunden oder auch einfach zufälligen neuen Bekanntschaften viel Spaß in recht kurzer Zeit haben. Durch die Zusammengehörigkeit mit den Reliktwaffen und die High-End-Raid für 48 Personen gab es für alle Spieler Gründe, sich regelmäßig einzuloggen.

Wie geht es weiter mit Final Fantasy XIV? Tatsächlich haben die Entwickler bereits einige der „fehlenden” und noch gewünschten Features für die kommende Erweiterung Dawntrail angekündigt. In einem Interview mit dem japanischen Magazin Famitsu wurde zum Beispiel bereits die Entwicklung eines Eureka-/Bozja-ähnlichen Inhalts bestätigt.

Bezüglich der Community-Wünsche zu den Reliktwaffen ist aktuell noch keine Reaktion der Entwickler bekannt.

Hier könnt ihr den Trailer zu Dawntrail sehen:

Mehr Informationen rund um Dawntrail wird es am 20. und 21. Oktober geben. Dann findet das Final Fantasy XIV Fan Festival in London statt. Bis zum Release der Erweiterung wird es jedoch vermutlich noch eine Weile dauern:

Final Fantasy XIV folgt, wenn nicht durch äußere Einflüsse verschoben, einem strickten Veröffentlichungsplan. Vor der Covid-19-Pandemie erschienen Erweiterungen alle zwei Jahre im Sommer. Da die Veröffentlichung von Patch 6.5 wieder in diesen Rhythmus passt, wird es den neuen Content vermutlich auch erst 2024 im Juni geben.

Wie geht es euch mit dem aktuellen Content-Stand von Final Fantasy XIV? Spielt ihr (noch)? Habt ihr alle für euch spannenden Inhalte bereits abgeschlossen? Oder nutzt ihr die vermutlich längere Wartezeit zwischen Patch 6.5 und dem Release von 7.0 um aufzuholen? Wir freuen uns auf eure Kommentare!

