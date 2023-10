Das MMORPG Final Fantasy XIV verwandelt Spieler jetzt zufällig in Super Saiyan

Spieler in Final Fantasy XIV mutieren zufällig zu Super Saiyan und sorgen für Chaos. MeinMMO verrät euch, was dahinter steckt.

Derzeit scheint es so, als würde jeder in Eorzea zum Super Saiyan werden – oder zumindest so ähnlich. Der neueste Patch 6.5 für FFXIV hat nicht nur neue Quests und Dungeons gebracht, sondern es haben sich auch einige Bugs eingeschlichen.

Die Spieler erhalten nämlich völlig zufällige und überraschende Buffs und Fähigkeiten, die in einen wahrhaftigen Power-Rausch versetzen. Als ob sie plötzlich über Nacht zu Superhelden geworden wären.

Hier könnt ihr einen Blick auf die kommende Erweiterung Dawntrail werfen:

Unkontrollierbare Buffs sorgen für Chaos in Eorzea

Was ist das für ein Bug? Die ganzen kuriosen Ereignisse nahmen ihren Anfang mit der Einführung des jüngsten Patches Growing Light . Dieser Patch brachte nicht nur neue Story-Quests, sondern auch einen frischen Dungeon, eine herausfordernde Prüfung und den finalen Allianz-Raid der Endwalker -Erweiterung ins Spiel.

Die Spieler stellten überrascht fest, dass sie plötzlich Buffs und Fähigkeiten erhielten, die überhaupt nicht zu ihren jeweiligen Jobs passten. Diese Buffs sind so absurd, dass sie die Spielerfahrung in Final Fantasy XIV völlig auf den Kopf stellen. Ein Ninja und ein Dunkelritter bekamen unter anderem plötzlich den Dual-Cast-Buff vom Rotmagier, der nur für den Rotmagier gedacht ist.

Aber das war noch nicht alles. Ein Weißmagier, Krieger und Dunkelritter erhielten plötzlich die Fähigkeit Formless-Fist vom Mönch. Ebenso unerwartet erhielten ein Beschwörer, Sage und Samurai die Barden-Fähigkeit Blast Arrow , die normalerweise nur für den Barden gilt. Wohlgemerkt waren auch weder ein Rotmagier noch ein Mönch oder ein Barde in der Gruppe vertreten.

Die Liste ist noch viel länger. Hier könnt ihr den Screenshot sehen, den DeathofTheHeavens auf Reddit gepostet hat:

Es schien, als ob die Jobs in Eorzea ihre Identitäten kurzzeitig vergessen und Fähigkeiten wild durcheinandergeworfen hatten.

In einem anderen Reddit-Thread berichten Spieler auch noch von zahlreichen anderen Fehlern, die die Buffs und Fähigkeiten betreffen. Tänzer oder Schwarzmagier erleben derzeit eine echte Überraschung. Die Fähigkeiten, die normalerweise nur für kurze Zeit aktiv sind und ihnen Kraft verleihen, bleiben plötzlich während des gesamten Kampfes bestehen.

In einem Kampf schafft es ein Tänzer sogar erstaunliche 248 Mal, den Technical Step auszuführen. Die Fähigkeit hat eigentlich eine Abklingzeit von zwei Minuten. Offenbar haben diese unkontrollierbaren Buffs und Fähigkeiten wirklich jegliche Maßstäbe gesprengt.

Die unerklärlichen und anhaltenden Buffs in Final Fantasy XIV haben die Spieler in Eorzea in einen wahrhaftigen Power-Rausch versetzt. Es bleibt die Frage, wie lange dieser unerwartete Super Saiyan Status in Eorzea noch anhalten wird. Vermutlich wird Square Enix in Kürze die Bugs fixen.

