Im neuesten Patch 6.5 von Final Fantasy XIV sorgen Lalafells für einen der witzigsten Momente im Spiel. MeinMMO verrät euch, was dahinter steckt.

Die sich ständig weiterentwickelnde Welt von Final Fantasy XIV hat eine unerwartet humorvolle Wendung genommen, und zwar mit dem neuesten Patch 6.5 Growing Light. Dieses Mal sind es die niedlichen Lalafells, die das Rampenlicht gestohlen haben und eine der wohl amüsantesten Momente in Eorzea geschaffen haben.

Auf Reddit ist der Wirbel um die unerwartete Schnelligkeit der Lalafells kaum zu übersehen. Eine bestimmte Cutscene in diesem Patch hat die Community in helles Gelächter versetzt.

Spoiler: Der Artikel enthält kleine Spoiler aus der Story von Patch 6.5.

Hier könnt ihr den Trailer zur kommenden Erweiterung Dawntrail sehen:

Lalafells erobern das Rampenlicht und sorgen für witzige Szene

Was ist das für eine Szene? Ohne zu viele Details zu verraten, geht es in dieser Szene darum, dass ein Charakter alles daran setzt, Zeit für euch zu gewinnen, damit ihr mutig in ein mysteriöses Portal springen könnt.

Doch das, was diese Szene so besonders macht, ist, dass die Lalafells, trotz ihrer kurzen Beine, regelrecht mit Lichtgeschwindigkeit in den Abgrund stürzen.

Man muss diese Szene einfach mit eigenen Augen erleben, um zu verstehen, warum sie bei den Spielern so gefeiert wird. Schaut euch den Reddit-Post an, um die Szene selbst zu erleben:

Wie reagieren die Spieler auf die Szene? Ein Spieler weist unter dem Reddit-Post darauf hin, dass wir von der unerwarteten Schnelligkeit der Lalafells nicht allzu überrascht sein sollten.

In der ursprünglichen Charakterbeschreibung im Spiel steht nämlich laut S-r-ex: Der kurze, rundliche Körperbau der Lalafell täuscht über ihre unglaubliche Beweglichkeit hinweg, und ihre scheinbar schwachen Beine sind in der Lage, sie über weite Strecken auf jedem Gelände zu tragen.

Der Spieler theSpartan012 fügt dem noch hinzu: Lalafells sprinten nicht nur genauso schnell wie längerbeinige Völker wie Elezen oder Viera, sondern sie können auch genauso hoch springen.

Auch andere Spieler teilen ihre Begeisterung über diese komische Szene und feiern die Lalafells in vollen Zügen:

AffectionateRole6208 kommentiert: Wenn ich sehe, wie ein Lalafell mit voller Kraft und einem entschlossenen Blick rennt, muss ich lachen. Füße, lasst mich jetzt nicht im Stich!

Nitsudr fügt hinzu: Ich bin auch ein Lala, ich habe so sehr gelacht.

octorangutan schätzt das kleine Volk und schreibt: Ich bin so froh, dass Lalafell Teil dieses Spiels sind.

Es ist erfrischend zu sehen, wie ein humorvoller Moment die Spieler in der Welt von Final Fantasy XIV vereint und für jede Menge Freude sorgt. In Eorzea gibt es eben immer Platz für einen guten Lacher, vor allem, wenn die kleinen Helden im Spiel sind.

