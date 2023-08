Final Fantasy XIV: Wieso sich der Wiedereinstieg gerade jetzt lohnt

Eigentlich besteht in Final Fantasy XIV eine Abo-Pflicht. Spieler müssen monatlich einen Geldbetrag bezahlen, damit sie sich in das Spiel einloggen können. Da MeinMMO-Redakteurin Jasmin zu wenig Zeit hatte, ließ sie die Zahlungen in den vergangenen Monaten aus. Doch eine Gratis-Aktion führt sie nun wieder ins Spiel zurück.

Ich bin sehr spät zu Final Fantasy XIV hinzugestoßen. Als ich mit dem Spiel angefangen habe, wurde gerade die Endwalker-Erweiterung angekündigt. Ein Freund ermutigte mich, das Spiel einfach mal zu testen, schließlich seien die ersten Erweiterungen ja kostenfrei. Und ich habe mich schlagartig verliebt.

Nachdem ich die Credits bei Endwalker über den Bildschirm liefen, habe ich mich noch einige Wochen am Endgame-Content erfreut – doch nach einigen Wochen ließ ich mein Abo auslaufen. Es hatte sich aufgrund einer beruflichen Umstellung nicht mehr gelohnt, viel Zeit in das Spiel zu investieren.

Hat sich das jetzt geändert? Doch Square Enix hat momentan eine Aktion gestartet, mit der verloren gegangene Spieler wie ich wieder eingesammelt werden – und es hat geklappt. Solltet ihr die folgenden Bedingungen erfüllen, könnt ihr bis zu 14 Tage gratis abstauben:

Ihr besitzt die Vollversion von FF14

Ihr habt keine aktive Spielzeit

Der Ablauf eures Abos ist mindestens 90 Tage her

Dann habt ihr nämlich die Chance, euch gratis einzuloggen. Der Aktionszeitraum fällt mit dem 9. bis zum 31. August 2023 in die Gamescom-Woche, die in diesem Jahr sogar ihr eigenes Rollenspiel hat. Doch solltet ihr der Messe keinen oder nur wenige Tage Besuch abstatten, könnt ihr euch intensiv den neuen Inhalten von Final Fantasy XIV widmen.

Wieso lohnt sich der Wiedereinstieg? Ihr könnt die Spielzeit unter anderem nutzen, um in der Story weiter voranzuschreiten. Seit dem Ende von Endwalker veröffentlicht Square Enix immer wieder neue Updates, in denen die Geschichte voranschreitet.

Damit seid ihr bestens auf die kommende Dawntrail-Erweiterung vorbereitet, die euch MeinMMO in einem Trailer präsentiert:

Die Dawntrail-Erweiterung erscheint im Sommer 2024. Zuvor wird es im Oktober 2023 den Patch 6.5 geben, im Januar 2024 soll Patch 6.55 folgen. Die Quests zwischen den Erweiterungen schlagen oft die Brücke zwischen den Erweiterungen und leiten von den alten Inhalten zu den neuen Abenteuern über.

Und die Geschichte in den Patchquests nach Endwalker hat es in sich. Ich war sofort gefesselt von den Inhalten, die mich nach dem finalen Kampf gegen den Endboss erwarteten. Es verschlägt die Truppe in eine weitere Splitterwelt, die dieses Mal von der Dunkelheit übermannt wurde.

Außerdem rücken die Drachen wieder verstärkt in den Fokus der Story. Wir erleben die Geschichte rund um Azdaja und Vrtra und die Folgen der Eroberung von Meracydia.

Wer keine Lust auf die Geschichte hat und sich nur auf die Endgame-Inhalte konzentrieren will, der kann sogar bald den größten Teil der Geschichte überspringen und als Zusammenfassung nachholen:

Wie finde ich mich nach dem Wiedereinstieg zurecht? Final Fantasy XIV hat viele Mechaniken, um es Wiedereinsteigern wie mir so leicht wie möglich zu machen. Falls eure aktive Zeit etwas länger her ist, könnt ihr euch an folgende Dinge halten:

Lasst euch den Wiedereinsteiger-Status geben und erhaltet ein grünes Pflanzen-Icon. Dadurch erkennen andere Spieler, dass ihr neu seid.

Zeitgleich könnt ihr dem Neulings-Chat beitreten, wo euch ein Mentor zugewiesen wird und ihr Fragen zum Spiel stellen könnt.

Eure Hauptquest wird euch mit einem speziellen Symbol angezeigt. An dem Meteor-Symbol erkennt ihr, wo ihr hinmüsst, um in der Hauptgeschichte weiter voranzuschreiten.

An schwachen Mobs und Trainingspuppen könnt ihr eure Rotation erneut üben, falls ihr sie vergessen haben solltet

Die Community in Final Fantasy XIV gilt als sehr hilfsbereit. In keinem anderen MMORPG waren Spieler so geduldig, wenn ich einen Inhalt nicht sofort verstanden hatte. Statt Beschimpfungen habe ich oft Tipps bekommen, wie ich Boss XY besiegen muss. Schwarze Schafe waren da eher selten.

Kein Wunder also, dass Final Fantasy XIV nicht nur für mich eines meiner liebsten MMORPGs ist, sondern auch unseren MMORPG-Spezialisten Alexander überzeugt:

Lohnt es sich auch als Neuling? Selbst, wenn ihr bislang um Final Fantasy XIV herumgekommen seid, kann ich euch den Titel wärmstens ans Herz legen. Wie bereits erwähnt könnt ihr die Story gegen Echtgeld überspringen, wenn ihr Angst habt, den Anschluss zu verlieren.

Doch auch sonst wird kein Spieler allein zurückgelassen. Dank der zufällig gewählten Inhalte der Dailies werden Veteranen oft mit Anfängern zusammengeworfen und laufen mit ihnen die Anfängerdungeons.

Das sorgt dafür, dass gerade in niedrigen Levelbereichen kein Dungeon leer bleibt und Spieler nicht stundenlang warten müssen, bis sie Spieler finden, die mit ihnen die Inhalte laufen wollen.

Mit den Quests gibt es außerdem regelmäßig Gear, das für das Level angepasst wurde. Somit seid ihr auf jedem Level bestens gewappnet, um euch in die Prüfungen, Dungeons und andere Inhalte zu stürzen.

