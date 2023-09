Auf Steam gibt es jetzt ein MMORPG ohne andere Spieler und genau sowas will ich, aber in gut

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Allerdings ist es grafisch und auch vom Gameplay alles andere als modern und ich habe nach einer Stunde Spielzeit in der Demo und ein paar Stunden geschauten Videos aufgegeben. Das Spiel ist nicht die Alternative, die ich gerne hätte. Das dürfte auch an der Größe des Studios und dem Budget liegen.

Na ja, es greift zumindest einige der Wünsche auf, die ich an ein Singleplayer-MMORPG hätte. Es hat die Charaktererstellung, das Tab-Taget-Kampfsystem und die NPCs. Diese questen mit euch zusammen und kommen später auch in die Instanzen mit.

Auch in den Kommentaren zur neusten News vom Ghostcrawler-MMORPG gab es Aussagen, denen ich sofort zustimmen musste und die mich am Ende auch zu diesem Text inspiriert haben. Geroniax schrieb etwa:

In vielen modernen MMORPGs sind Mitspieler nur für Weltbosse und Instanzen wichtig. In der offenen Welt sind sie oftmals nicht interessanter als NPCs.

Spätestens aber bei der Suche nach einem Tab-Target-RPG wird es dann schon richtig schwierig. Möchte ich dann noch mit einer Gruppe aus Tank, Heiler und DD in einen Dungeon oder Raid und hoffe auf eine Art Handelsposten, in dem ich Materialien kaufen und verkaufen kann, wird es richtig eng.

Wer spricht hier? Alex ist der MMORPG-Experte bei MeinMMO und hat in Spielen wie Guild Wars 2, New World oder Black Desert tausende Stunden verbracht. Auch in ESO, WoW und Lost Ark findet man ihn von Zeit zu Zeit.

Darum fand ich die Idee von Erenshor so faszinierend. Ein Singleplayer-Spiel, das eine echte MMORPG-Erfahrung bieten soll . Dungeons und Raids mit NPCs, die immer genau zu meiner Uhrzeit online sind und die exakt meine Stärke haben. Eine Spielwelt, die auch in den Einsteigergebieten immer belebt ist. Ein Spiel, das sich mir anpasst, statt andersherum.

Doch im Endgame merke ich oft, wie schwer es ist, mit den Hardcore-Spielern mitzuhalten. Das schafft man vielleicht in einem oder mit viel Zeit in zwei Spielen parallel, aber alles andere ist unmöglich vereinbar mit Job, Familie und möglicherweise weiteren Hobbys.

Für mich ist das schönste Gaming-Gefühl überhaupt, in eine brandneue Welt einzutauchen, die Story aufzusaugen und neue Inhalte zu entdecken, die bisher kaum jemand gesehen hat. Darum spiele ich auch fast jedes neue MMORPG an, das auf den Markt kommt – egal, wie schlimm diese manchmal sind.

