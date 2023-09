WoW 2.0: Chef spricht über „Revamp“ der alten Welt

World of Warcraft 2.0 – der Traum vieler Fans. Jetzt spricht der WoW-Chef über eine Erneuerung der Welt und hat Gutes zu berichten.

Viele Spielerinnen und Spieler von World of Warcraft träumen von einem „WoW 2.0“ – also einer grundsätzlichen Überarbeitung des ganzen Spiels, vielleicht sogar einem ganz neuen Spiel. Das ist allerdings nicht sehr wahrscheinlich – immerhin läuft WoW noch solide und ein Spiel mit über 20 Jahren Entwicklungszeit einfach „nochmal“ komplett zu bauen ist ein Unterfangen, das viele Jahre verschlucken wird.

Doch zumindest ganz abwegig ist es nicht. Denn der Game Director von WoW sieht es als „wahrscheinlich“ an, dass die alte Welt neugestaltet wird.

Was wurde gesagt? In einem Interview mit GameSpot sprach der Game Director von World of Warcraft, Ion Hazzikostas, über die Möglichkeit eines „Revamps“ der alten Welt, also einer Auffrischung, bei der Gebiete überarbeitet werden. Hazzikostas sagte dazu, dass das „wahrscheinlich passieren wird“.

Was für viele vielleicht so klingt, als wäre das nur eine theoretische Möglichkeit, sollte sich die Interviews der letzten Jahre und den Zeitpunkt dieser Information genauer anschauen. Denn Hazzikostas ist bei seinen Aussagen in der Regel recht vorsichtig mit Dingen, die er „unwahrscheinlich“ oder „wahrscheinlich“ nennt.

Ein Cataclysm 2.0 will keiner – eine Überarbeitung aber schon.

Das GameSpot-Interview war dazu auch noch das erste große Interview zu Patch 10.2 – und da überlegen sich die Macher hinter WoW in aller Regel ganz genau, welche Informationen sie transportiert haben wollen.

Das alles sorgt dafür, dass ein „Revamp vom Azeroth“ nicht nur „wahrscheinlich“, wie es Hazzikostas nennt, sondern ziemlich sicher längst in Planung und bereits in der Umsetzung ist.

Wie könnte so eine Neugestaltung aussehen? Klar ist, dass kaum jemand ein „Cataclysm 2.0“ haben möchte. Denn einer der großen Nachteile von Cataclysm war, dass alte Gebiete für immer verloren gingen und heute nicht mehr besucht werden können (außer in WoW Classic).

Dazu kommt, dass viele Gebiete ihre alte Identität verloren haben. Während früher jedes Gebiet kleine, einzelne Geschichten hatte, dreht sich in den Cataclysm-Gebieten fast alles um den Schattenhammer-Kult. Eine Geschichte, die eigentlich lange vorbei ist und dadurch mit jedem Jahr unpassender wirkt. Etwas, das auch Hazzikostas anerkennt:

Das ist ein Defizit. Wenn du einen Schritt zurückmachst und über World of Warcraft als fortlaufende, lebende Welt denkst, dann haben wir uns hier selbst in eine Ecke manövriert, in der wir all diese ikonischen Orte haben, die wir aber nicht verwenden können, weil sie schon benutzt wurden.

Klar scheint damit zu sein, wenn die Neugestaltung kommt, dann wird man auch weiterhin in die „alten“ Varianten der Gebiete (also im Cataclysm-Zustand) reisen können. Hier wäre eine Ausweitung der Chromie-Zeit eine simple, einfache Variante, um schnell mehrere Gebiete auf den neusten Stand zu bringen.

Eine ganz andere Idee und Möglichkeit sieht allerdings der Analyst Bellular:

Bellular hält es für realistisch, dass Blizzard Kalimdor oder die Östlichen Königreiche einfach von Grund auf „neu baut“, also quasi eine neue Version dieser Kontinente erschafft. Denn dann könnte man die alte Welt auch deutlich besser an das Drachenfliegen anpassen. Immerhin ist die aktuelle Größe der „alten“ Gebiete für das Drachenfliegen zu klein – die Zonen wirken dadurch alle recht mickrig.

Eine so umfassende Neugestaltung eines ganzen Kontinents wäre wohl die größte Annäherung, die wir an ein „WoW 2.0“ jemals bekommen könnten.

Wie wahrscheinlich ist das? Wenn man ganz ehrlich ist, dann ist eine Neugestaltung von Azeroth sehr wahrscheinlich. Womöglich wird das noch nicht im nächsten Addon geschehen, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit in der darauffolgenden Erweiterung. Schon jetzt sind viele Gebäude und Objekte in den Spieldaten zu finden, bei denen es sich um neue Assets alter Orte handelt. So wurden etwa bereits hochauflösende Gebäude für den Wald von Elwynn gefunden, aber auch grafisch eindrucksvolle Schiffe und zahlreiche Bauteile menschlicher Strukturen.

Es sieht also danach aus, als arbeite das Team von World of Warcraft aktuell „nebenbei“ daran, eine großflächige Überarbeitung der alten Welt vorzunehmen. Dass diese Überarbeitung kommt ist gerade durch die jüngsten Worte des Game Directors auch sehr wahrscheinlich. Die einzige Frage ist: Wann?

Habt ihr Bock auf ein kernsaniertes Azeroth? Wie würdet ihr die alte Welt überarbeiten und was wünscht ihr euch?