Steam: Runescape gilt als das MMORPG mit der härtesten Community – Aber das geht jetzt wirklich zu weit

Die Spieler von RuneScape gelten als knallhart, wenn es um Challenges geht. Diese können sowohl im MMORPG stattfinden, als auch im echten Leben, etwa wenn eine lange Zeit am Stück gezockt wird. Ein Spieler übertreibt es jedoch und möchte von den Entwicklern wissen, ob ein abgetrenntes Körperteil allein weiterspielen darf oder ob das als Schummeln gilt.

Was ist das für eine verrückte Anfrage? Der Nutzer Planting_shade erzählt im Reddit davon, dass er einen Diabetischen Fuß hatte und ihm deshalb ein Zeh amputiert werden musste. Diesen durfte er mit nach Hause nehmen und wurde nun so mumifiziert, dass er ihn frei verwenden kann.

Da der Zeh mal ein Teil seines Körpers war, möchte er nun wissen, ob er diesen auf die Leertaste legen darf, um so automatisch Salz zu sammeln.

Da er technisch gesehen ein Teil meines Körpers ist, frage ich mich ernsthaft, ob ich ihn für sechs Stunden schönste Mining-Erfahrung mit gedrückter Leertaste verwenden kann. Es ist mein Zeh. Er ist schwer genug, um die Leertaste meines Laptops zu drücken. Ich persönlich finde, das ist ein gutes Argument. Ich schlafe nachts sicher besser, wenn ich weiß, dass mein Zeh in den Salzminen hart für mich arbeitet.

Was meint er mit den Salzminen? Mit einem Patch im Juli 2023 wurden Salzlager eingeführt, in denen man nichts anderes machen muss, als die Leertaste zu drücken und so etwa 10.000 Mining-XP pro Stunde zu verdienen. Nach 6 Stunden wirft einen das Spiel jedoch wegen Inaktivität automatisch aus dem Spiel.

Diese 6 Stunden könnten mit der „Methode“ von Planting_shade natürlich problemlos abgearbeitet werden, ohne dafür am PC zu sitzen.

Der Thread dazu ist sofort explodiert, bekam über 2.500 Upvotes und sogar die Entwickler haben sich dazu geäußert.

Entwickler nerfen das ganze Event – Doch eine echte Antwort steht noch aus

Was sagen die Entwickler? Im Thread selbst meldete sich JagexLight zu Wort. Er wünschte dem Nutzer alles Gute und bat ihn darum, auf seine restlichen Finger und Zehen aufzupassen. Diese seien „sehr wichtig.“

Eine Antwort auf die Frage des Spielers sollte es am Mittwoch in einem Blogpost geben. In diesem wurde dann allerdings verkündet, dass die Methode an sich generft wird (via RuneScape):

Seit dem heutigen Update ermüden die Salt Deposits des Herzogs, wenn man sie länger als fünf Minuten am Stück abbaut, und man muss eine Pause einlegen.

Die grundsätzliche Frage – also ob ein abgetrennter Zeh zum AFK-Spielen genutzt werden darf – bleibt jedoch unbeantwortet.

In den AGB heißt es nur, dass keine besondere Software, Hardware und keine Third-Party-Methoden genutzt werden dürfen. Ein ehemaliges Körperteil dürfte eigentlich zu keinem dieser drei Bereiche zählen.

Wie seht ihr diese Anfrage? Wäre es aus eurer Sicht erlaubt, den Zeh für AFK-Tricks einzusetzen?

Zuletzt gab es bei RuneScape Diskussionen um den neuen Battle Pass, in dem einige Pay2Win sahen. Nach vielen negativen Reviews lenkten die Entwickler dann ein:

