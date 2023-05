Steam: Spieler verliert irre Wette um „1:10.000“-Pet in MMORPG – Lässt sich Kaffee darein schütten, wo es weh tut

Jeden Tag gehen Leute belanglos und ziemlich irre Wette in MMORPGs oder in Online-Foren ein. Hier hat jemand so eine Wette tatsächlich mal eingelöst.

Hat der reddit-Nutzer seine Wette eingelöst? Ja, hat er. Nachdem ihn die Leute auf reddit dazu ermutigten, seine Wettschuld unbedingt einzulösen, war es soweit. Wie in einem Clip zu sehen ist, hat er sich tatsächlich den Kaffee-Einlauf gegeben und darauf entsprechend reagiert (via reddit ).

Der Spieler sagt, am Ende hatte er 25.000 Runden in dem Parcours gelaufen, und noch einige „Pinguin Fakten“ übrig, um sie zu verteilen.

So ging die Wette aus: Am 2. Mai veröffentlichte der Spieler endlich den Post, auf den er 200 Tage gewartet hatte: Er hatte das Pet gefunden und kann jetzt seinem „eisigen Gefängnis“ entkommen.

Das war am 1. Mai. Unglücklicherweise für den Reddit-Nutzer bekam der verrückte Pinguin-Typ am 2. Mai tatsächlich sein Pet.

Ein Spieler des MMORPGs Oldschool RuneScape (Steam) ist auf reddit eine unbedachte Wette eingegangen. Er stellte eine äußerst schmerzhafte Wettschuld in den Raum, weil er dachte, ein MMORPG-Spieler könne auf gar keinen Fall am nächsten Tag ein seltenes Pet finden. Er irrte sich.

