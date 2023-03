Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

Sons of the Forest: Angst, Gelächter und ein Teamkill nach 30 Sekunden – So verrückt sind unsere ersten Stunden

5 Tipps für einen guten Start in Sons of the Forest

Sons of the Forest ist das meisterwartete Survival-Game auf Steam – Alle Infos in 2 Minuten

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Wie geht’s jetzt weiter? Diddleboy hat sich an den Support von Runescape gewand. Er hofft, dass er seinen Account zurückbekommt. Bis dahin, so bittet er, wäre es aber vielleicht gut, den Account erstmal zu sperren.

Der Name von „Diddleboy“ wurde in „SamePwEvrywr“ umbenannt – offenbar verhöhnt ihn der Hacker, der Mann würde für alles dasselbe Passwort verwenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

Sons of the Forest: Angst, Gelächter und ein Teamkill nach 30 Sekunden – So verrückt sind unsere ersten Stunden

5 Tipps für einen guten Start in Sons of the Forest

Sons of the Forest ist das meisterwartete Survival-Game auf Steam – Alle Infos in 2 Minuten

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Im MMORPG Oldschool Runescape (Steam) hat ein Spieler 20.000 Stunden in einen Charakter investiert, um sich an Platz 1 einer Rangliste zu setzen. Aber jetzt hat er den Zugang zu seinem Charakter verloren: Ein Hacker hat den Account übernommen und den Namen des Charakters geändert, um den Spieler zu verhöhnen. Der habe für alle Sachen im Netz dasselbe Passwort verwendet.

Insert

You are going to send email to