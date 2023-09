MMORPG-Spieler feiern „überragenden Sieg“, nachdem sich Entwickler entschuldigen und Pay2Win-Features streichen

Alle Wogen konnte Jagex mit seiner Entschuldigung nicht glätten. Einigen Spielern reichen die Änderungen nicht, während andere anmerken, die wahren Probleme seien tiefschürfender als der „Hero Pass“. So müsse grundsätzlich geändert werden, wie solche Updates eingeführt werden. (via Reddit ).

Wie reagiert die Community? Die feiert in einem Subreddit zu RuneScape unter einem Post mit dem Tag „Surpreme Victory“, zu Deutsch: „überragender Sieg.“ In 999 Kommentaren (Stand: 10.09.2023, 15:45) diskutieren Spieler über die Reaktion von Jagex.

Was sagt Jagex? Im neuesten Update gestanden die Verantwortlichen ein, „es vermasselt“ zu haben. Die Einführung des „Hero Pass“ habe viele in der Community frustriert: „Wir haben eine erhebliche Fehleinschätzung gemacht und es tut uns leid.“

Was war zuletzt los bei RuneScape? Das MMORPG hatte am 29. August 2023 einen neuen Battlepass vorgestellt. Dieser „Hero Pass“ ging am 4. September live und sollte dann alle 3 Monate erneuert werden. Neben den kostenlos freischaltbaren Belohnungen sollte es eine Premium-Version mit besseren Rewards geben.

