WoW hat nun einen Erfolg, für den ihr richtig herzlos sein müsst

Ein neuer Erfolg in World of Warcraft verlangt, dass ihr einem alten Drachen übel mitspielt. Warum? Na, weil ihr es könnt.

Erfolge in World of Warcraft sind ein oft kontrovers diskutiertes Thema. Während manche Spielerinnen und Spieler mit dem Feature gar nichts anfangen können, geht es anderen fast ausschließlich um das Sammeln von möglichst vielen Erfolgspunkten. Andere wiederum lassen sich nur dazu breitschlagen, wenn es eine coole Belohnung gibt.

Doch manche Erfolge in WoW sind einfach so kreativ und witzig, dass jeder WoW-Fan sie wohl in der eigenen Sammlung haben will. Vor allem bei einem neuen Erfolg, für den ihr besonders grausam zu einem der ältesten Drachen von World of Warcraft sein müsst.

Was ist das für ein Erfolg? Die Rede ist vom Erfolg „Wie grausam“ („That’s Just Cruel“) und gehört zu den Erfolgen der Lederverarbeiter in World of Warcraft. Der Erfolg verlangt von euch, dass ihr einen Onyxiaschuppenumhang anlegt und dann in den Raid „Pechschwingenhort“ zieht, um Nefarian zu erschlagen.

Anschließend sollt ihr auch noch in den „Pechschwingenabstieg“ reisen, um das Ganze nochmal zu wiederholen – laut Beschreibung „damit die Botschaft auch wirklich ankommt.“

“Wie grausam” – aber es ist 5 Punkte wert.

Je länger man darüber nachdenkt, desto fieser wird das. Denn nicht nur dringt man zweimal in unterschiedliche „Wohnorte“ von Nefarian ein, um ihn erst im lebenden und dann im untoten Zustand zu bezwingen, sondern man trägt dabei auch noch die Schuppen seiner zuvor ermordeten Schwester Onyxia zur Schau. Man tötet also erst Nefarians Schwester, baut sich aus ihrem toten Körper dann schicke Kleidung und tötet anschließend ihren Bruder. Zweimal.

Da braucht man sich dann auch nicht mehr fragen, warum manche der Drachen von den Sterblichen nicht so viel halten.

Nefarian wird es sich sicher zweimal überlegen, ob er noch ein drittes Mal auftauchen wird.

Gibt es noch mehr solcher Erfolge? Zumindest viele, die in eine ähnliche Kerbe schlagen. Denn mit Patch 10.1.7 Inkarnation des Zorns hat Blizzard zahlreiche neue Erfolge für alle Berufe in World of Warcraft hinzugefügt. Während einige absolute Standardkost im Sinne von „Stelle 500 Items des Typs XYZ her“ sind, gibt es auch deutlich kreativere Erfolge.

So müsst ihr etwa alle 4 Bücher von „Rituale des Neumonds“ lesen, einem alten Rezept aus „Wrath of the Lich King“, um ein neues Spielzeug zu erhalten, das euch in einen Wolf verwandelt.

Lederverarbeiter müssen zu einem Camping-Abenteuer aufbrechen und, während sie unter dem Effekt eines Lagerfeuers sind, ein Zelt aufschlagen, einen Fisch fangen, ein leckeres Essen zu bereiten und ein S.E.L.F.I.E. machen.

Wer auf der Suche nach eher ungewöhnlichen Erfolgen ist, um sich die Zeit bis zum Patch 10.2 Wächter des Traums zu vertreiben, sollte jetzt mal in WoW reinschauen.