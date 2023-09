WoW: Patch 10.2 könnte der letzte große Patch von Dragonflight sein

World of Warcraft Dragonflight könnte schon bald ein Ende finden. Denn der nächste Patch könnte zugleich auch der letzte sein.

World of Warcraft Dragonflight liefert mehr Inhalte und das schneller als jemals zuvor in der Geschichte von WoW. Doch wie lange geht das noch gut, bis Schluss mit neuen Inhalten ist? Es gibt nun erste Hinweise darauf, dass Patch 10.2 Wächter des Traums das finale, große Content-Update für Dragonflight wird.

Damit hätte Dragonflight wieder „nur“ drei Schlachtzüge und zwei große Patches, zusätzlich zu den kleineren Patches gehabt.

Was spricht dafür? Vor allem vier Punkte sprechen aktuell dafür, dass Patch 10.2 der letzte große Patch von Dragonflight sein könnte. Das erste große Indiz ist die Story von Dragonflight. Auch wenn bisher nur Raszageth besiegt wurde und die 3 anderen Inkarnationen noch am Leben sind, deutet alles darauf hin, dass wir nur noch Fyrakk bezwingen müssen. Denn:

Vyranoth hat sich in Patch 10.1.7 den Aspekten angeschlossen und arbeitet nun mit Alexstrasza zusammen. Sie ist, zumindest aktuell, kein Feind mehr.

Iridikron ist durch ein Portal in die Leere verschwunden. Seine Worte deuten an, dass er an etwas Größerem arbeitet, das vermutlich nicht im Verlauf „eines Patches“ stattfindet.

Einstmals Freundinnen – und bald wohl wieder. Vyranoth hat sich Alexstrasza angeschlossen.

Damit bleibt Fyrakk die letzte Inkarnation, die kurzfristig aufgehalten werden muss und das geschieht in Patch 10.2 Wächter des Traums. Danach sind, nach aktuellem Stand, die Inkarnationen keine akute Bedrohung mehr.

Hinzu kommt, dass es bisher kein Datamining gibt, das auf Patch 10.3 hindeuten würde. Im Gegensatz dazu wurden einige Inhalte aus Patch 10.2, also dem Smaragdgrünen Traum, bereits in der Beta von Dragonflight entdeckt.

Der dritte Punkt ist, dass Blizzard bisher noch keinen Patch 10.3 bestätigt hat und dieses Thema in Interviews auch umgeht. Man gibt keine klaren Antworten, ob es nach Patch 10.2 noch einen großen Patch geben wird. Das kann natürlich sein, um den Fokus auf Patch 10.2 zu behalten – oder aber, um zu vermeiden, dass die Community nun darüber diskutiert, dass Dragonflight „schon zu Ende“ ist (In diesem Fall: Sorry, aber ich bereue nichts!).

Die Roadmap endet mit Patch 10.2 – kommt da noch mehr?

Zuletzt spricht die bisher veröffentlichte „Roadmap“ von WoW dafür. Denn diese geht nur bis Patch 10.2. Der Fairness halber muss man aber sagen, dass die Roadmap ohnehin nur bis Ende 2023 gehen soll und auch „über die Roadmap hinaus“ es noch neue Ankündigungen geben wird.

Damit lässt Blizzard allerdings offen, ob sie damit einen späteren Zeitpunkt meinen oder weitere Inhalte, die in den angekündigten Patches erscheinen.

Ist mit Patch 10.2 dann Schluss? Auch das ist eher unwahrscheinlich. Selbst wenn Patch 10.2 der letzte große Patch sein sollte, sollte man wohl noch mit einigen kleineren Patches rechnen, also etwa Patch 10.2.3, 10.2.5 oder 10.2.7. Denn Blizzard will grundsätzlich an der raschen Veröffentlichung neuer Inhalte festhalten und wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch wieder eine „Saison 4“ stattfinden lassen, in der alle Raids von Dragonflight noch einmal an Relevanz gewinnen.

Diese Saison würde dann ähnlich ablaufen wie die letzte Saison von Shadowlands – auch hier waren damals alle Raids wieder relevant. Diese finale Saison war grundsätzlich etwas schneller und sollte noch einmal einen Fokus auf all die verschiedenen Raids und Storys der Erweiterung legen. Das könnte auch bei Dragonflight anstehen.

Was heißt das für die Zukunft von WoW? Sollte Patch 10.2 tatsächlich der letzte große Patch sein, könnte das Auswirkungen auf den Zeitplan haben, wann wir mit der nächsten Erweiterung rechnen können. Denn wenn Blizzard den Rhythmus von 6-10 Wochen zwischen den Patches beizubehalten versucht, dann wäre der Release der nächsten Erweiterung vielleicht schon im August oder September 2024 soweit.

Konkrete Infos dazu bekommen wir wohl erst auf der BlizzCon 2023 im November, ab dann wird es eine spannende Zeit für alle WoW-Fans. Und bis dahin können wir gemeinsam ein wenig spekulieren.

Bis wir mehr wissen, könnt ihr aber das Fliegen auf den Dracheninseln freischalten.