WoW bringt normales Fliegen auf die Dracheninseln – Aber ihr braucht diesen Erfolg

Was bringt das? Normales Fliegen dürfte vor allem für Farm-Twinks interessant sein und für alle, die mit dem Drachenfliegen einfach nicht zurechtkommen. Während die meisten Spieler inzwischen herausgefunden haben, wie sie ihren Drachen navigieren, um quasi endlos fliegen zu können, tun sich andere mit dem System noch schwer und scheitern an großen Hindernissen.

In World of Warcraft Dragonflight dreht sich alles um die Drachen. Auch die Fortbewegung funktioniert über das neue Drachenfliegen. Das Drachenfliegen kam bei den meisten Spielern sehr gut an, da es dynamischer und schneller ist – aber nicht alle sind damit zufrieden. Jetzt bringt Blizzard das „normale“ Fliegen auch auf die Dracheninseln und zwar mit Patch 10.2 Wächter des Traums .

In World of Warcraft könnt ihr bald auf den Dracheninseln fliegen – ganz ohne Drache. Das „normale Fliegen“ wird dann endlich freigeschaltet über einen Erfolg.

