Nicht jedes geplante MMORPG schafft es auf den Markt. Wir stellen euch 6 Online-Rollenspiele vor, die nie erschienen sind, obwohl sie sich wirklich spannend angehört haben, als diese 6 zu ihrer Zeit neuen Online-Rollenspiele vorgestellt wurden.

MMORPGs sind in gigantische Spieleprojekte: Sie sollen Fans über Jahre oder gar Jahrzehnte begeistern. Auch die Entwicklung der Spiele ist teuer und dauert lange.

Doch so gut manche Ideen zu neuen Titeln sind, nicht immer erblicken die geplanten Spiele das Licht der Welt.

Wir haben für euch 6 MMORPGs herausgepickt, die zwar einen spannenden Ansatz verfolgten, aber es nie bis zur Veröffentlichung schafften.

Everquest Next

Setting: Fantasy | Entwickler: Sony Online Entertainment/Daybreak Games | Ankündigung: 2012 | Einstellung: 2016 | Geplante Plattformen: PC, PS4

Was sollte Everquest Next werden? Das MMORPG Everquest Next war als das nächste große Spiel in der Online-RPG-Reihe „Everquest“ geplant. Im Grunde wäre es Everquest 3 geworden, das aber durch einige Neuerungen das MMORPG-Genre kräftig voranbringen sollte.

Everquest Next sollte nicht einfach nur ein weiteres Everquest werden, sondern im Grunde eine Evolution im Genre einläuten. Die Entwickler planten es als gigantisches Sandbox-MMORPG, das den Fans der Reihe eine Parallelwelt zum regulären Everquest bieten sollte, in dem die Geschichte anders abgelaufen wäre.

Everquest Next sah beeindruckend aus, wie das Video zeigt.

Was war das Besondere? Everquest Next setzte auf eine voxelbasierte Grafik-Engine. Dadurch sollte sich die Umgebung zerstören lassen, beispielsweise in den Kämpfen, wenn Feuerbälle Krater in die Landschaft gerissen hätten.

Die Voxel hätten zudem das individuelle Erschaffen von Bauwerken ermöglicht.

Außerdem versprach man innovative Wege, um ein MMORPG mit enlods vielen Inhalten zu erschaffen:

Man hatte die KI-Truppe, „Storybricks“ angeheuert, die revolutionäre Ideen in Everquest Next einbringen sollte – so ähnlich wie das „Node-System“, das mittlerweile in Ashes of Creation angewendet wird

zudem sollten Inhalte durch Spieler erstellt worden – mit Everquest Landmark bekamen die Zugriff auf dieselben Entwickler-Tools wie die Devs. Da entstanden schon tolle Gebäude, bevor Everquest Next losging

Everquest Next: Wir hätten es hingekriegt

Entwickler sagt: Unter Sony hätten wir es hinbekommen

Warum wurde es eingestellt? 2016 gaben die Entwickler bekannt, dass sie die Arbeiten an Everquest Next einstellen. Rund vier Jahre nach der Ankündigung. Als Grunde wurde genannt, dass Everquest Next keinen Spaß machte, nachdem das Team alle Teile zusammenfügte.

Mancher spekulierte aber, es könnte auch damit zusammenhängen, dass das Studio von Sony verkauft wurde und der neue Besitzer kein Interesse daran hatte, ein derart kostspieliges und riskantes Unterfangen wie ein neues MMORPG zu finanzieren.

Der Kopf hinter dem Spiel sagte denn auch: Man hätte Everquest Next auf jeden Fall hinbekommen, wenn man denn bei Sony geblieben wäre.