Wir haben euch gefragt, auf welche MMORPGs ihr euch 2021 besonders freut und bei denen ihr an einen Erfolg glaubt. Hier präsentieren wir euch die Ergebnisse der Umfrage: Das sind aus eurer Sicht die besten MMORPG, die 2021 noch kommen sollen.

Worum ging es in der Umfrage? 2021 steht der Release oder zumindest Beta-Start von einigen interessante MMORPGs an. Daher haben wir euch in einer Umfrage gefragt, auf welche ihr MMORPG euch besonders freut.

Es gilt natürlich immer zu bedenken, dass es zu Verschiebungen kommen kann. Ob alle Spiele, für die ihr gestimmt habt, wirklich 2021 kommen, ist nicht klar. Zudem haben wir nur die MMORPGs in die Umfrage aufgenommen, bei denen die Entwickler und Publisher bereits eine offizielle Aussage zum Release getätigt haben.

Zum Zeitpunkt, zu dem dieser Artikel verfasst wurde (Stand 17. Mai um 10:30 Uhr), haben 1.754 MeinMMO-Leser abgestimmt. Jeder Teilnehmer an der Umfrage hatte eine Stimme.

Plätze 4 bis 10

So sieht die Platzverteilung aus: Die Stimmen für die Platze 4 bis 10 wurden so verteilt:

Platz 4: Swords of Legends (13 %)

Platz 5: Elyon (7 %)

Platz 6: Phantasy Star Online 2: New Genesis (5 %)

Platz 7: Project TL (5 %)

Platz 8: Corepunk (3 %)

Platz 9: Crowfall (2 %)

Platz 10: Bless Unleashed (2 %)

Platz 11: Virtueverse (0 %)

Platz 3: Ashes of Creation

Plattform: PC | Release: 2021/2022 | Publisher: My.com | Geschäftsmodell: Pay-to-Play | Genre: MMORPG | Website von Ashes of Creation

Das MMORPG Ashes of Creation bekam 16 % der Stimmen, wodurch es auf Platz 3 landete.

Auch 2021 warten die Spieler noch auf den Start der Alpha-One, die eigentlich schon 2019 hätte stattfinden sollen: Das ist dann die Alpha von Ashes of Creation, die ohne NDA auskommt und die man offen auf Twitch und YouTube zeigen kann. Sie gilt als wichtiger Meilenstein für das MMORPG.

Aufgrund von Verzögerungen bei der Entwicklung und dem Release von The Elder Scrolls: Blackwood sowie World of Warcraft: The Burning Crusade Classic, beginnt die Alpha-One nun erst am 14. Juli. Dann sollte endlich ein guter Einblick in das interessante MMORPG möglich sein.

Ashes of Creation macht nicht nur dank der beeindruckenden Grafik mit Unreal Engine 4 Lust, es zu spielen. Auch das Node-System, bei dem ihr Gebiete anhand eurer Taten entwickelt und verändert hört sich interessant an. Eroberungskämpfe und die Möglichkeit, Herrscher eines Landes zu werden, runden das spannende Onlinespiel ab.

Das MMORPG soll über kostenlose Addons erweitert werden:

Ashes of Creation verspricht kostenlose Addons – Doch der Shop bereitet Spielern Sorgen

Das sagen MeinMMO-Leser zu Ashes of Creation: Das MMORPG wird von der MeinMMO-Community stets heiß diskutiert. Viele freuen sich darauf, doch das Open-World-PvP bereitet dem einen oder anderen Kopfzerbrechen.

Es kommt auf eine gewisse gesunde Mischung an. Es ist schon ziemlich lange her, da habe ich Aion gespielt und es war bis zu dem Zeitpunkt, als ich aufgehört habe, eines der für mich besten PvP/E-Spiele. Manchmal ist es einfach ok, wenn man sich in ein Spiel einloggt und kein PvP spielen möchte und dann noch genug und guten PvE-Content hat. Man sollte nicht vergessen, dass man nach meiner Meinung kein PvP-Spiel kreieren kann, in dem die Community nicht toxisch wird. Kommentar von Abbadon unter dem Artikel “Wenn Ashes of Creation diese 4 Dinge richtig macht, wird es ein großartiges MMORPG“

Das Verschieben der Alpha ist etwas, das die Community ein wenig spaltet. Manche finden es inzwischen ein wenig lächerlich, andere verstehen die Aufregung darum nicht so ganz.

Ach, die Alpha können sie gerne so weit verschieben wie sie wollen. Die, die es stört, wollen die Alpha eh nicht testen und dabei helfen, es besser zu machen, sondern sie wollen nur das Spiel spielen. Wäre es ein Release vom finalen Produkt, würde es mich auch stören aber bei AoC ist es halt ein ECHTER Alpha-Test und keine Demo wie bei 99 % der heutigen MMO-Alphas… Kommentar von Donald unter dem Artikel “MMORPG Ashes of Creation verschiebt die Alpha – ESO und WoW sind schuld“

Die Chancen, dass die Alpha im Juli dieses Jahres startet, stehen ganz gut. Dann sollten wir endlich sehen, welches Potenzial in Ashes of Creation wirklich steckt.

