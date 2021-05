MMORPG Ashes of Creation verschiebt die Alpha – ESO und WoW sind schuld

Auch der Alpha-Start des MMORPGs Ashes of Creation im Juni klappt nicht. Creative Director Steven Sharif erklärte, dass der Termin sehr ungünstig liegt und sich Spieler deswegen noch ein wenig länger gedulden müssen.

Was wurde zum Alpha-Termin erklärt? Ursprünglich hätte die Alpha des MMORPGs Ashes of Creation schon 2019 starten sollen, doch es kam damals zu Verzögerungen bei der Entwicklung. Auch der Nachfolge-Termin im Herbst 2020 konnte nicht eingehalten werden, weil wichtige Fehler behoben werden mussten.

Dann sollte die Alpha von Ashes of Creation am 1. Juni starten. Doch daraus wird jetzt ebenfalls nichts. Creative Director Steven Sharif erklärt auf der offiziellen Website:

Meine Freunde, einige Entwicklungen in jüngster Zeit haben mich dazu veranlasst, unsere kommenden Testzeitpläne neu zu bewerten und einige notwendige Anpassungen vorzunehmen. Ich werde die NDA-Veröffentlichung und den Starttermin der Alpha One vom 1. Juni auf den Juli verschieben.

ESO: Blackwood und WoW TBC Classic sind eine harte Konkurrenz

Was ist der Grund für die Verschiebung? Es heißt, dass der Termin am 1. Juni nicht ideal sei. Das ist auch kein Wunder, denn am 1. Juni erfolgt der Start der Addons Blackwood für The Elder Scrolls Online am PC und am 2. Juni folgt World of Warcraft: The Burning Crusade Classic.

Damit hätte Ashes of Creation gleich zwei starke Konkurrenten, gegen die es sich durchsetzen müssten. Mit einer Alpha dürfte das nicht leicht sein, da diese nicht das fertige Spiel zeigt, sondern viele Features noch in einem frühen Zustand bietet und auch noch nicht alle Inhalte verfügbar sind.

Steven Sharif meint:

Es wurden mehrere neue Erweiterungen für andere Live-Spiele angekündigt, die mit unserem Teststart am 1. Juni zusammengefallen wären. Wir schätzen, dass etwa 25 % unseres aktuellen Testpools aktive Spieler in diesen Titeln sind. Diese Tatsache stellt unsere Tester vor die Wahl, entweder an unserer Testumgebung teilzunehmen (was eine lange und anstrengende Aufgabe sein wird) oder eine Erweiterung mit ihren Freunden in anderen beliebten Titeln zu spielen.

Außerdem müssen noch einige Systeme wie beispielsweise die Belagerungen und Kämpfe von Ashes of Creation weiter getestet werden. Zusätzlich kehren die Mitarbeiter im Juni zurück ins Büro, was es schwierig gemacht hätte, den Test adäquat zu überwachen.

Wann wird nun getestet? Steven Sharif meinte, dass ein geplantes Preview-Testwochenende ab dem 14. Mai für Freitag, Samstag und Sonntag trotzdem stattfindet. Diesem Test folgt dann vom 9. bis 11. Juli ein weiteres Preview-Wochenende.

Der echte Alpha-Test startet dann 14. Juli und wird bis zum 13. August andauern. Für die Alpha und das Preview-Wochenende im Juli gibt es kein NDA mehr. Spieler dürfen also über ihre Erfahrungen berichten.

Was beinhaltet die Alpha? Steven Sharif gab bekannt, was ihr von der Alpha erwarten dürft:

Es handelt sich um einen Server-Stresstest, mit dem die Performance überprüft werden soll, wenn sich viele Spieler einloggen.

Das Node-System wird getestet. Ihr könnt die Node in eurer Zone verbessern und erlebt, welche Auswirkungen das hat – beispielsweise auf die Kultur, Quests, Crafting, NPCs, Händler, Housing, das Regierungssystem, Steuern und mehr.

Ihr könnt euren Helden anhand von Erfahrungspunkten verbessern, erlebt, welche Effekte der Tod hat, wie das Inventar funktioniert, könnt Kämpfe und Klassen, Loot, Party-Management und mehr in einem frühen Zustand testen.

Handels-Karawnen, genereller Handel, Mounts, Raids, Gilden-Fortschritt, Bosse, Spawns, Rezepte, Crafting, Belagerungen, Dungeons, Quests und Dialoge sind in einer Basis-Version enthalten.

Könnt ihr die erneute Verschiebung der Alpha von Ashes of Creation nachvollziehen? Lasst es uns und andere Leser von MeinMMO doch gerne in den Kommentaren wissen.

Übrigens, Ashes of Creation gehört es nach aktuellem Stand zu den aussichtsreichsten MMORPGS 2021.