Ashes of Creation wird ein neues MMORPG mit einem Abo-Modell. Doch da soll es mit den verplichtenden Kosten auch schon enden, wie Game Director Steven Sharif verriet. Trotzdem gibt es Diskussionen rund um die Monetarisierung des Spiels, was vor allem am Shop liegt.

Wie finanziert sich Ashes of Creation? Schon zur Kickstarter-Kamapgne verriet das MMORPG, dass es ein Pay2Play-Spiel wird. Ihr werdet also monatlich etwa 15 Dollar bezahlen müssen, um Ashes of Creation zu spielen.

Wie Steven Sharif nun in einer Diskussion im reddit verriet, soll es jedoch keine weiteren Kosten geben. Wer zu Release mit dem MMORPG einsteigen möchte, wird keine Spiele-Box kaufen müssen. Auch zukünftige Erweiterungen sollen kostenlos werden:

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Ashes ein Abo-Spiel ohne Anschaffungskosten ist mit einem optionalen kosmetischen Shop. Dadurch erreichen wir einige Dinge mit unserem Monetariesierungsmodell. Eine niedrigere Einstiegshürde für Spieler zu haben, um das Spiel auszuprobieren, wenn diese nicht 60 $ für den Boxpreis berappen müssen, ist gut – unser Boxpreis ist 0 $. Das legt auch einen Schwerpunkt auf die Bindung an das Spiel und unsere kontinuierlichen Updates und die Erstellung von Inhalten, um die Spieler zum Spielen und Bleiben zu bewegen. […]. Es bedeutet auch, dass die Spieler nicht jedes Mal 60 $ ausgeben müssen, wenn es eine Erweiterung gibt.

Damit wirkt das Monetarisierungsmodell von Ashes of Creation auf den ersten Blick sehr fair und hat sogar Platzhirschen wie WoW oder Final Fantasy XIV etwas voraus. Beide setzen regelmäßig auf neue Erweiterungen, die zusätzlich gekauft werden müssen.

Doch die Aussage von Sharif entstand aus einer Diskussion rund um den Shop von Ashes of Creation. Und der wird kritisch gesehen.

Echtgeld-Cosmetics und die Angst vor vielen Reskins

Worum ging es in der Diskussion? Auslöser für die Aussage von Steven Sharif war eine Kontroverse um den Shop in Ashes of Creation. Der soll kein Pay2Win enthalten, aber viele kosmetische Inhalte bringen. Doch genau diese bereiten einigen Spielern Sorge.

Eine Aussage aus dem Entwickler-Livestream im Dezember interpretierten die Spieler so, dass gleiche oder sehr ähnliche Sets ebenfalls im Spiel vorhanden sein und von NPCs getragen werden. Einige haben deshalb das Gefühl, dass sie Geld bezahlt haben, um am Ende wie ein beliebiger NPC auszusehen.

Konkret sagte Marketing Lead Margaret Krohn dazu:

Wir werden häufig gefragt, inwieweit das [die Cosmetics im Shop] der Welt helfen soll, die wir erschaffen. Wir erklären dann immer, dass sie uns helfen, die Kreaturen der Welt zu erzeugen, die Wachen, die ihr im Spiel seht und solche Dinge. Ihr werdet nicht die exakt gleichen Sets kreieren wie in den Exklusives, die sind speziell für die, die uns unterstützen. Aber ihr werdet Varianten davon in der Welt sehen. Diese Varianten werdet ihr in der Welt sehen, bei NPCs sehen, aber nicht bei anderen Spielern.

Shop wird allgemein kritisch gesehen: Schon vor dem Release gibt es verschiedene Ingame-Sets, die für Echtgeld zusammen mit einem Alpha- oder Beta-Zugang erworben werden können. Diese Sets rotieren monatlich, wodurch es schon jetzt etliche bezahlte Cosmetics gibt, die sich kaum ein Spieler leisten können wird.

Der reddit-Nutzer efrenenverde befürchtet deshalb, dass es zu wenig erspielbare Rüstungen geben könnte:

Das macht mir wirklich Sorgen. Es gibt bereits mehr von diesen Ausrüstungs-Sets als die meisten MMOs in den ersten Jahren insgesamt an Endgame-Ausrüstung bekommen, also bin ich ein wenig besorgt darüber, welche Optionen wir noch haben werden. Wenn die so weitermachen, werden wir zum Start etwa 40 dieser Ausrüstungs-Sets haben. Werden wir auch 40 im Spiel erhältliche, gut aussehende Sets haben? Oder werden wir 4 von Stoff-, Leder- und schweren Sets haben und mit einem 40/16-Verhältnis enden?

Sharif verweist auf „visuelle Vielfalt“, die größer als bei anderen MMORPGs sein soll

Was sagt Sharif zu dem Vorwurf? In seinem Statement erklärt der Game Director, dass es keine einfachen Umfärbungen geben soll. Es soll jedoch Varianten geben, bei denen auch schon vorhandene Rüstungssets zerlegt werden und deren Einzelteile neu kombiniert bei einem NPC landen.

Außerdem betont Sharif, dass es in Ashes of Creation eine große visuelle Vielfalt geben soll:

Die Absicht hinter unserer Herangehensweise an kosmetische Inhalte sowie die Cosmetics, die im Spiel erreichbar sein werden, ist es, eine reichere Erfahrung an visueller Vielfalt zu bieten, als wir es in den MMORPGs, die wir in der Vergangenheit gespielt haben, gewohnt sind. Es wird legendäre Kosmetika geben, die NUR im Spiel erreichbar sind und von denen die Spieler wissen können, dass sie in Zukunft nicht in irgendeinem Kosmetikshop angeboten werden, der ihre Leistung untergräbt.

Was sagen die Spieler dazu? Einige Spieler zeigen sich auch nach dem Statement noch immer kritisch. Mit jedem Unterstützungs-Set gibt es auch spezielle Möbel, Fortbewegungsmittel und andere Besonderheiten. Ob es diese anderweitig im Spiel gibt, erklärte Sharif nicht.

Im aktuellen Set im Shop gibt es ein Reittier, ein Pet, ein Kostüm, ein Schiff und ein spezielles Haus.

Auch das Referral-System wird kritisch gesehen

Neben dem Shop gibt es seit dem Kickstarter-Start Diskussionen über das Referral-System, das Ashes of Creation anbietet. So kann jeder Spieler andere Spieler mit Hilfe eines eigenen Links werben. Ein solches Prinzip bieten auch andere Spiele und Firmen an.

In Ashes of Creation erhaltet ihr jedoch Echtgeld, das ihr wahlweise in Abo-Zeit umwandeln oder euch sogar auszahlen lassen könnt.

Einige Spieler sorgen sich darum, dass das MMORPG deshalb von YouTubern und Influencern hoch beworben wird, damit diese Cash machen können. Ob das Spiel aber tatsächlich diesen Erwartungen gerecht wird, könnte zur Nebensächlichkeit werden.

Was denkt ihr über das Finanzierungsmodell von Ashes of Creation? Findet ihr es fair oder bereitet euch der Fokus auf den Shop auch Sorgen?

Ab dem 1. April wird es übrigens endlich mehr Gameplay von Ashes of Creation zu sehen geben. Dort soll offiziell die Alpha 1 starten, mit der dann die NDA für Tester fällt.