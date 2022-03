Morgen startet Tiny Tina’s Wonderlands – Die beliebtesten Klassen im Ranking

Auch in der weiteren Wonderlands-Community hat sich die Sporenhüter-Klasse übrigens schon ein wenig als Geheimfavorit herauskristallisiert. Fähigkeiten wie „Zorn der Natur“, die Gegner mit erhöhtem Schaden aus sämtlichen Quellen belegen, sind aber auch verlockend. Gerade, wenn man in der Gruppe durch die Wonderlands zieht.

Die Zauberschützen hexen sich mit ihrer einzigartigen Fähigkeit, gleich zwei Zaubersprüche gleichzeitig auszurüsten, auf den zweiten Platz. Darüber hinaus bringen sie die Fähigkeit mit, Feinde in ungefährliche Tierchen zu verwandeln – was auch witzig ist.

Ganz, ganz knapp hat der Grabspross das Top-3-Treppchen in eurem Ranking verpasst. Der dunkle Magier konnten zwar einiges an Stimmen für sich einheimsen, wurde aber doch noch knapp auf den 4. Platz verwiesen.

Der Großteil des Skill-Baums enthält außerdem Fähigkeiten, den Schaden der Klasse schnell in die Höhe zu treiben. Das ist zwar nützlich, doch die Nahkampfklasse konnte euch offenbar am wenigsten überzeugen.

Zur aktuellen Auswertung (24. März 2022) haben insgesamt 2.267 Leute an der Umfrage teilgenommen und Stimmen verteilt. Nun schauen wir uns an, wie ihr abgestimmt habt.

Außerdem wichtig: Ihr könnt Charaktere in Wonderlands frei anpassen – die Optik muss also keine Rolle spielen.

In einer MeinMMO-Umfrage wollten wir von euch wissen, welche Klasse ihr in Tiny Tina’s Wonderlands als erstes ausprobieren wollt.

