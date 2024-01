HandOfBlood streamt seit 2 Tagen auf Twitch und zieht bereits an (fast) allen vorbei

In den letzten Minuten seines ersten Streams zog HandOfBlood eine positive Bilanz: Er habe gar nicht alles richtig würdigen können, weil es einfach so viel gewesen sei. Der Content Creator ahnt, dass es für seine YouTube-Zuschauer wohl ein „schwieriger Umbruch“ sei.

Was die gesehenen Stunden angeht, befindet sich HandOfBlood aktuell auf Platz 3, hinter Papaplatte und EliasN97 – allerdings mit 10 beziehungsweise 13 Stunden Streamzeit weniger als die Konkurrenz (via SullyGnome ).

Für die Video-Produktion fehle ihm die Leidenschaft, sie sei belastend und lohne sich auch nicht so sehr, so der 31-Jährige. Eigentlich wolle er einfach nur zocken. Wie es mit seinen YouTube-Kanälen weitergehen soll, erfahrt ihr hier:

HandOfBlood ist auf Twitch? Eigentlich ist der Content Creator eher für aufwendige YouTube-Videos bekannt, für die er in die abgefahrensten Rollen schlüpft. Doch in einem Video vom 16. Januar 2024 erklärte HandOfBlood, dass er künftig regelmäßiger auf Twitch streamen wolle.

