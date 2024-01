LoL: 2 Teams von YouTube-Stars sorgen für Zuschauer-Aufschwung in Europa – Wo bleibt das deutsche Team von HandofBlood? 

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

HandofBlood ist neben den Auftritten als böser Präsident Knabe vor allem als YouTuber bekannt, der regelmäßig aufwendige und kreative Videos, beispielsweise zu Gollum oder World of Tanks, produziert hat. Doch das soll sich erstmal ändern, wie Hänno selbst in einem neuen YouTube-Video verriet: HandOfBlood sagt, ihm fehlt die Leidenschaft für aufwendige YouTube-Videos, geht nun lieber fast täglich auf Twitch live

Wie es mit Eintracht Spandau weitergeht, kann man in der kommenden Prime League Spring Season sehen, deren Gruppenphase am 17.01.2024, startet.

Alles, was ihr zu dem LoL-Team Eintracht Spandau wissen müsst – in 4 Minuten

Mittlerweile haben auch einige YouTuber in League of Legends Teams gegründet oder gehören fest zur Chefetage. 2 europäische YouTuber-Teams haben nun einen LEC-Rekord gebrochen. Doch wie steht es aktuell um das Team von HandofBlood?

