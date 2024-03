HandOfBlood erklärt, warum es als Twitch-Streamer falsch ist, das Richtige zu tun

„Es wird einfach for free eine Narrative gedichtet und damit ist jetzt Schluss. Ich mach’ das nicht noch mal. […] Und ich bin’s auch ganz ehrlich leid. Ich bin an einem Punkt, wo ich mir das nicht mehr bieten lasse, dass über mich Dinge verbreitet werden und das so stehengelassen wird.“

Denn dadurch, dass er öffentlich nichts zu dem Vorfall gesagt und den Konflikt privat geklärt habe, sei nur die Narrative von Mahluna öffentlich geworden, die ihn in einem schlechten Licht zeichnete (via twitter ). Künftig wolle er sich das nicht mehr bieten lassen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to