Baller League: HandOfBlood dominiert die neue Fußball-Liga in der Rolle seines Lebens

Die Baller League ist 4 Spieltage alt und vor allem ein Präsident sorgte mit seinem Team nicht nur auf dem Platz für die bisherigen Höhepunkte. Wir schauen auf die Highlights von HandOfBlood alias Präsident Knabe und seiner Eintracht Spandau.

Was ist die Baller League? Die Baller League ist eine Kleinfeld-Fußballliga, die von den deutschen Fußball-Weltmeistern Mats Hummels und Lukas Podolski ins Leben gerufen wurde. Jeden Montagabend treten 12 Teams, bestehend aus Amateuren und (ehemaligen) Profi-Kickern, gegeneinander an. Die Mannschaften werden von teils prominenten Trainern wie Bundesliga-Profi Christoph Kramer (Borussia Mönchenglabach) oder der Social-Media-Legende Hans Sarpei (ehemals Wolfsburg, Leverkusen und Schalke) betreut.

Vor allem die Mannschaft von Eintracht Spandau sorgte bisher auf und neben dem Platz für echte Hingucker. Diese wird, wie sollte es auch anders sein, betreut von Spandauer Urgestein HandOfBlood, der in seiner Rolle als Präsident Knabe richtig aufblüht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Auf und neben dem Platz unschlagbar: Präsident Knabe liefert

So beherrscht Eintracht Spandau das Geschehen in der Baller League: Rein sportlich betrachtet führt Spandau unter Coach Hans Sarpei die Tabelle nach 4 Spieltagen mit 8 Punkten an. Auch wenn man am letzten Spieltag nicht über ein Unentschieden gegen Jens “Knossi“ Knossallas Hollywood United hinauskam, grüßt man weiterhin von ganz oben in der Tabelle.

Und auch, oder vor allem, neben dem Platz ist auf Eintracht Spandau in Sachen neuen Gesprächsstoff stets Verlass. Augenzwinkernd könnte man meinen, dass der Präsident alles dafür tun würde, um maximale Verwirrung bei seinen Gegnern zu stiften.

Kölner Karneval, Maskottchen-Meuterei, Bürgermeister-Bierdusche

Im Folgenden haben wir für euch alle bisher gelieferten Highlights rund um das Spandauer Team zusammengetragen. Ihr solltet die folgenden Szenen nicht ganz so ernst nehmen. HandOfBlood ist bei seinen Fans für seine inszenierten Geschichten bekannt und beliebt. So viel sei gesagt: Präsident Knabe würde aufgrund seiner Darbietungen auch perfekt zu Hollywood United passen.

Karnevalsumzug vor dem ersten Spiel:

So lief der erste Auftritt der Spandauer ab: Es fing alles mit dem ersten Einlauf der Eintracht aus Spandau an. Passend zum Kölner Karneval organisierte Präsident Knabe kurzerhand eine Kapelle, die die Berliner Kicker gebührend der Baller League vorstellte.

Vorne weg marschierte neben dem Präsidenten auch das eigens kreierte Turm-Maskottchen, was wohl an den Juliusturm in Spandau angelehnt ist, der gleichzeitig auch das Wappen des Vereins ziert. Das Gespann aus Präsidenten und Maskottchen sollte dann auch für den nächsten Aufreger abseits des Feldes sorgen.

Maskottchen-Meuterei bringt Präsident Knabe zu Fall:

Was war passiert? Während eines Interviews des Spandauer Kickers Aziz konnte man im Hintergrund wahrnehmen, wie der Präsident und sein Maskottchen scheinbar aneinander gerieten. Nach einer kurzen Rangelei und einem kleinen Schubser von Präsident Knabe, holte der Turm zum Gegenschlag aus und stieß Knabe wuchtig zu Boden. Dem schleuderte es sogar die Brille von der Nase.

“Zum Glück für alle Beteiligten“ konnte sich Knabe schnell wieder aufraffen. Seinem Maskottchen machte er daraufhin schwere Vorwürfe und vermutete eine Verschwörung. Völlig außer sich krakelte er ins Mikrofon: „Der hat mich angegriffen. Das ist doch Kontra K drunter oder so.“ (in Anspielung auf Kontrahent Kontra K, der mit seinem Team “Beton Berlin“ ebenfalls Teil der Baller League ist, Anm.d Red.)

Wenn es nicht mehr zur Versöhnung mit dem Maskottchen kommen sollte, so kann sich der Präsident zumindest auf eine andere prominente Unterstützung aus der Politik verlassen. Zumindest noch.

Spandauer Bürgermeister bekommt Begrüßungs-Bierdusche von Präsident Knabe:

So kam es zur Bierdusche für den Spandauer Bürgermeister: Beim vorerst letzten öffentlichen Auftritt von Präsident Knabe bei der Baller League am dritten Spieltag kam es dann zu einem flüssigen Fauxpas. Um der Geschlossenheit des Berliner Bezirks Ausdruck zu verleihen, ließ es sich der Spandauer Bürgermeister Frank Bewig (es handelt sich hierbei um den echten Bürgermeister von Spandau, Anm. d. Red.) nicht nehmen, die Eintracht mit seiner Anwesenheit zu unterstützen.

Gespannt verfolgten Knabe und er die Partie zwischen ihrem Club und den VFR Zimbos, dem Team von den EA-FC-24-Streamern GamerBrother und Tisi Schubech. In der Aufregung über eine Aktion schüttete Knabe einen ordentlichen Schluck seines Bierbechers über das Outfit seines Bürgermeisters.

Dieser nahm die Bierdusche sehr gefasst auf. Sogar die Säuberungs-Versuche des Präsidenten ließ er, wenn auch mit einem etwas gezwungenen Lächeln, über sich ergehen.

Kult um Präsident Knabe erobert nicht nur hörbar die Fan-Ränge

So unterstützen die Fans ihre Eintracht: Auf den Support der Fans können sich die Spandauer ebenfalls zu 100 % verlassen. Die Mitgereisten sorgen für beste Stimmung auf den Rängen und sind ohne Zweifel die lautesten auf der Tribüne.

Und auch visuell fallen die Anhänger des Spandauer Clubs immer mehr auf:

Am letzten Spieltag, der am Rosenmontag stattfand, verkleideten sich die Fans passenderweise als Präsident-Knabe-Doubles. Die Knabe-Army legten einen nicht weniger beeindruckenden Einzug in die Halle hin als der Auftritt, den wir bereits am ersten Spieltag (siehe oben) bestaunen durften.

Es bleibt spannend, was sich die Spandauer um Präsident Knabe noch so einfallen lassen. Wir sind uns aber fast sicher, dass da noch einiges auf uns zukommen wird.

In der Baller League wird jeden Montag gespielt und auch die Champions League ist zurück. Passend dazu gibt es in EA FC 24 dynamische Karten, die sich abhängig von den Leistungen der Spieler auf der europäischen Bühne verbessern können. Alle Spieler und Upgrades seht ihr in unserem RTTF Tracker.