HandOfBlood leakt auf Twitch vermeintlich die Nummer des Chefs der coolen, neuen Fußball-Liga – Was steckt dahinter?

HandOfBlood sorgt als Präsident Knabe im Rahmen einer neuer Fußball-Liga wöchentlich für neue Hingucker. Auch in seiner Abwesenheit am vergangenen Spieltag (Montag, 04.03.2024) ließ es sich der Präsident nicht nehmen, seinen Fans ein weiteres Highlight in seinem Live-Stream auf Twitch zu bescheren. Dabei fing alles mit ein paar harmlosen Beschwerden seitens der Zuschauer an den Founder der Baller League an.

Worüber beschwerten sich die Zuschauer? Vor dem Start der Partie Eintracht Spandau gegen Las Ligas Ladies, das HandOfBlood live mit zwei weiteren Kollegen kommentieren wollte, brachten einige Zuschauer ein Anliegen an. Sie beschwerten sich darüber, dass sie noch kein Trikot der Baller League bekommen hätten, obwohl sie es schon längst bestellt hätten.

Doch erst durch ein angebliches Statement des CEO und Founder der Baller League Felix Starcko, das er angeblich während eines Spieltages der Baller League verbreitet hätte, nahm die Sache so richtig Fahrt auf. Denn der Chef der neu gegründeten Fußball-Liga hatte angeblich behauptet, wenn irgendwelche Probleme auftreten würden, stelle er seine Handynummer online.

Dieses vermeintliche Versprechen nahm HandOfBlood nach kurzer Diskussion mit seinen Kollegen und Zuschauern zum Anlass, die angebliche Nummer des CEOs zu leaken. Den Moment des Leaks könnt ihr im folgenden Twitch-Ausschnitt noch einmal nachschauen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Founders-Nummer geleakt? Fans eskalieren im Live-Chat

Wie reagierten die Zuschauer? Kurz nachdem HandOfBlood gut sichtbar einen Handykontakt mit Founder, ein Bild von Felix Starcko und die dazugehörige Nummer in die Kamera hielt, brachen im Chat alle Dämme. Von Ungläubigkeit, über pures Amüsieren, bis hin zu Warnungen vor Doxing-Vorwürfen reichten die Reaktionen im Live-Chat.

Was ist Doxing? „Beim Doxing sammeln Kriminelle personenbezogene Daten, die sie gebündelt und ohne die Zustimmung der betroffenen Person öffentlich machen. Doxing zielt häufig darauf ab, die Opfer bloßzustellen, sie zu bedrohen oder ihnen zu schaden.“ (via „Beim Doxing sammeln Kriminelle personenbezogene Daten, die sie gebündelt und ohne die Zustimmung der betroffenen Person öffentlich machen. Doxing zielt häufig darauf ab, die Opfer bloßzustellen, sie zu bedrohen oder ihnen zu schaden.“ (via Polizei-Beratung.de

Auch die beiden anwesenden Kollegen versuchten HandOfBlood umgehend dazu zu überreden, die potenziell negativen Folgen des Leaks zu begradigen. Die Zuschauer forderten sie derweil auf, unter keinen Umständen bei der gezeigten Nummer anzurufen.

Der Streamer selbst moderierte die Vorwürfe mit einem müden Lächeln ab. „Dann ruft halt nicht an. Ja, und dann beenden wir jetzt auch das Thema“, war das einzige, was HandOfBlood zu der ganzen Sache noch zu sagen hatte.

Damit reagierte er mit einer fast schon provokante Ruhe auf die ausgebrochene Hektik. Doch damit war das Thema noch längst nicht abgehakt.

Alle weiteren Highlights von Präsident Knabe in der bisherigen Baller-League-Saison seht ihr hier: HandOfBlood dominiert die neue Fußball-Liga in der Rolle seines Lebens

Auch X-Post zeigt Founder-Nummer: Das steckt wirklich dahinter

Am selben Abend postete der X-Account von Eintracht Spandau einen Screenshot aus dem Stream, auf dem der Founder-Kontakt einmal mehr in aller Deutlichkeit präsentiert wurde. Unter dem Bild kamen dann auch diverse Fan-Theorien zum Vorschein, was passieren würde, wenn man unter der Nummer anrufe.

Der Top-Kommentar habe beim Founder direkt nachgefragt, wann man mit den Trikots rechnen könne und bediente sich in diesem Zusammenhang bei einem berühmten Film-Zitat aus der Herr der Ringe-Trilogie:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Aber auch andere User meldeten sich mit ebenso kreativen, wie nicht ganz ernst zu nehmenden Beiträgen. Die Ergebnisse der Telefonate reichen von versprochenen Autos und Pokalen bis hin zu Wild-Card-Tickets, die zur Teilnahme an der Baller League befugen.

Und was passiert nun, wenn man beim vermeintlichen Founder anruft?

Nachdem es keine einhellige Meinung über den Empfänger oder die Inhalte der verschiedenen Anrufe gegeben hatte, haben wir selbst einen Versuch unternommen. Und tatsächlich nimmt jemand auf der anderen Seite ab. Schon bei der Begrüßung („Hallo, hier ist der Founder.“) wird aber schnell klar, wer hinter dem Kontakt steht. HandOfBloods alias Präsident Knabes Stimme ist deutlich zu erkennen und bereits nach wenigen Sekunden löst er das Rätsel vollends auf.

Was hat Präsident Knabe mitzuteilen? In einer rund einmütigen Aufnahme vertröstet er den Anrufer, dass sie während der Lieferprobleme der Baller-League-Trikots auch ganz einfach im Shop von Eintracht Spandau einkaufen könnten und bietet dafür einen Rabattcode an.

Es handelte sich hierbei also wieder einmal um eine clever inszenierte Geschichte des Berliner Streamers. Dieser hatte zu Beginn des Jahres angekündigt, dass er sich jetzt mehr auf Twitch-Streams konzentrieren wolle und zog nach ein paar Wochen Bilanz: „Erstmal stabil männlich geheult“ – HandOfBlood berichtet, wie es ihm nach zwei Wochen auf Twitch geht.