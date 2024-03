„Das ist bodenlos“ – Papaplatte zahlt 35 Dollar, um von einem Zuschauer auf Twitch reingelegt zu werden

Seit langer Zeit hat der Twitch-Streamer Papaplatte endlich wieder sein Postfach entleert, in dem ihm seine Zuschauer Briefe und Pakete zusenden können. Doch diesmal erlebte er eine unerwartete Überraschung: Statt Geschenken erhielt er ein Paket, für das er sogar bezahlen musste.

Was für Pakete hat der Streamer bekommen? Es ist weit verbreitet, dass Streamer von Zuschauern oder Kooperationspartnern Geschenke erhalten. In einem seiner letzten Livestreams öffnete Papaplatte zahlreiche solcher Pakete seiner Zuschauer, die ihm liebevoll zusammengestellte Geschenke zusandten.

Süßigkeiten, Fanarts, Kopfbedeckungen und viele weitere Dinge befanden sich in den ersten Paketen, die er mit Freude auspackte. Doch ein bestimmtes Paket sollte für ihn eine unerwartete Wendung nehmen. Der Absender: Lukas.

Als Papaplatte das Paket von Lukas öffnete, fiel ihm zunächst ein Brief entgegen. In diesem Brief stand eine zuerst freundliche Nachricht: „Moin Papaplatte. Hab hier ein paar Sachen für dich. Zuerst einen Leuchtkasten für dein neues Zimmer. Du kannst die Bilder darin wechseln. Und ich habe mit einem Freund ein Minecraft-Ressource-Pack gemacht. Du kannst das mit dem QR-Code herunterladen und damit Minecraft spielen.“

Zunächst verdrehte er die Augen und erwähnte möglichen Risiken, griff aber dennoch zu dem großen Zettel mit dem QR-Code. „Scheiß auf die Risiken, wir müssen das auschecken, was das für ein Texture-Pack ist“, kommentierte der Streamer.

Den Zettel legte er erst einmal beiseite und widmete sich dem restlichen Inhalt des Pakets. Sofort probierte er den „Leuchtkasten“ aus, auf dem sein Logo zu sehen war und betitelte ihn als „ganz nett“.

Ebenso zählt HandOfBlood zu den erfolgreichen Streamern und YouTubern, die regelmäßig mit außergewöhnlichem Content überzeugen:

HandOfBlood: Das Wichtigste zum YouTuber und Twitch-Streamer in unter einer Minute Weitere Videos Mehr Videos für dich

„Ist das dumm, Bro“, sagte der Streamer

Nachdem Papaplatte den Zettel mit dem QR-Code beiseitegelegt hatte, widmete er sich schließlich doch diesem ungewöhnlichen Geschenk. Er scannte den QR-Code mit seinem Handy ein – und wurde prompt mit einer Benachrichtigung konfrontiert, die ihn schockierte: Um das Ressource-Pack zu aktivieren, sollte er monatlich 35 Dollar zahlen.

„Tja, wir werden es nie rausfinden. So ein Mist, Leute“, kommentierte er enttäuscht und legte den Zettel wieder weg.

Sein Chat drängte ihn jedoch dazu, es trotz der Kosten zu aktivieren. Papaplatte zeigte sich skeptisch: „Ich bin jetzt kein Profi, aber kann man einen QR-Code nicht einfach for free machen?“. Doch die Zuschauer ließen nicht locker und forderten ihn weiterhin auf, den QR-Code zu aktivieren, selbst wenn es Geld kostete.

Schließlich gab er nach und entschied sich dazu, das Abo abzuschließen. „Ist das dumm, Bro. Ich bin jetzt auf einer Website, von einem QR-Code, der mir von einem Zuschauer zugeschickt worden ist und gebe meine Kreditkartendetails an. Also so nah, an: ‘Ich werde gescammt’, waren wir noch nie“, kommentierte er mit einem gewissen Maß an Ironie.

Kurz darauf bestätigte er, dass die 35 Dollar abgebucht worden waren und die Zahlung erfolgreich war. Doch die Überraschung ließ nicht lange auf sich warten: Als er den QR-Code erneut einscannte, führte dieser ihn zu einem YouTube-Video.

Innerhalb von einem Bruchteil einer Sekunde schaute er entgeistert, als im Hintergrund das bekannte Lied „Never Gonna Give You Up“, oder auch bekannt als „Rick Roll“ ertönte. Nach einigen Sekunden des Schocks schaltete Papaplatte das Video ab und kommentierte nur: „Das ist bodenlos, Bro.“

Papaplatte muss Mutter um Hilfe bitten, das Abo zu kündigen

Als Papaplatte sich bewusst wurde, dass er nun monatlich für das fragwürdige Abo zahlen musste, wurde sein Chat aktiv. Seine Zuschauer drängten ihn dazu, das Abo sofort zu kündigen.

Doch Papaplatte gestand, dass er nicht wusste, wie er das bewerkstelligen sollte. „Ich habe keine E-Mail bekommen, mich über nichts eingeloggt, sondern das über ApplePay gemacht“, erklärte er ratlos. Er fügte hinzu: „Ich werde wohl mein Leben lang 35 Dollar im Monat dafür zahlen müssen.“

Sein Chat versuchte ihm daraufhin zu erklären, wie er das Abo kündigen konnte. Doch die Hinweise überforderten Papaplatte. Schließlich gab er auf und entschied sich, seiner Mutter um Hilfe zu bitten.

In einer Sprachnachricht an sie bat er um Unterstützung: „Kurze Frage. Ich habe gerade ein Abo abgeschlossen, für 35 Dollar im Monat, für so eine QR-Code-Seite. Kannst du die irgendwie stornieren über unsere Bank? Einfach das, die nicht mehr einziehen können, oder so etwas. Danke schön!“

Kürzlich äußerte sich der CEO von Twitch persönlich zum Content von Papaplatte. Seine Aussagen dazu könnt ihr hier nachlesen: „Er ist ein Mistkerl, aber sein Content ist gut“ – Amerikanischer Streamer erklärt dem Twitch-Chef Papaplatte