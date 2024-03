Asmongold kostet Twitch seit Jahren viel Geld – Jetzt sagt der Chef, er möchte unbedingt mal mit ihm reden

Was sagt Asmongold selbst? In einer Reaction geht Asmongold auf seine Beweggründe ein, seinen Kanal nicht zu monetarisieren. Tatsächlich fühle er sich schlecht, wenn Zuschauer ihm größere Summen geben würden, er brauche das Geld nicht.

In einem Gespräch, so der Twitch-Chef, könne man vielleicht herausfinden, ob Asmongold kommerzielle Feature wie Subs und Donations deaktivieren möchte, aber bereit wäre, ein Mindestmaß an Werbung zu schalten. Zwingen wolle er den Streamer allerdings nicht.

Was sagt der Twitch-Chef über Asmongold? Dan Clancy erklärte im Stream mit Mizkif, dass er schon länger mit Asmongold sprechen wolle, um seine Beweggründe zu erfahren. Die Situation bereite ihm zwar keine schlaflosen Nächte, soll aber wohl auch nicht größer werden. Schließlich koste es eine Menge Geld, diese Streams am Laufen zu halten.

Karriere und Leben von Asmongold in 3 Minuten – Was macht ihn aus?

