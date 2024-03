„Hört auf, mir gegen meinen Willen Geld zu schenken“ – So verwirrt war Gronkh von seiner ersten Donation auf Twitch

Angesichts der überwältigenden Anzahl an Spenden, die unaufhörlich eintrafen, fühlte sich Gronkh zunehmend überfordert. Irgendwann während des Streams fasste er einen Entschluss: Er wollte einen Teil der Einnahmen spenden. Dabei betonte er erneut, dass die Donations eigentlich noch gar nicht aktiviert sein sollten. Trotzdem war er von der Großzügigkeit seiner Zuschauer so überwältigt , dass er beschloss, die Spenden aufzuteilen.

Der Streamer starrte fassungslos auf den Bildschirm und konnte kaum glauben, was er sah. „Ich hoffe, das ist nicht ernst. Ich hoffe, das ist nicht wahr, was da gerade steht. Toxinator84, ich hoffe, das ist nicht wahr! Ich hoffe, das ist eine von diesen Dingern, die zurückgeht am Ende“, erklärte er, während er seinen Zeigefinger in die Kamera hielt. Jedoch auch nach dieser bemerkenswerten Spende hörten die Geldzuwendungen nicht auf.

Was wusste Gronkh bisher über die Funktion? Doch seine Unerfahrenheit in Bezug auf das Thema zeigte sich besonders deutlich, als eine Zuschauerin, mit dem Namen „Captainsinasparrow“, ihm diese Frage stellte: „Landet das Geld bei dir, oder auch bei Twitch?“.

