18-jährige Twitch-Streamerin sagt, sie fühlt sich allein: „Ich bin halt letztendlich wieder ohne Freunde“

Tim Gabel stimmt ihr zu und zeigt sich emotional berührt von Fibis Geschichte. Er sieht in ihr die junge Fibi mit einem tiefen Wunsch nach Freundschaft, der auch heute noch vorhanden ist. Für ihn ist es offensichtlich, dass Fibi weiterhin versuche, dieses „Loch“ in ihrem Leben zu füllen, indem sie Freundschaften sucht, auch wenn es nur unbewusst geschieht.

Fibi sagt, sie vertraut nur sich selbst in dieser Szene, da sie sich selbst in dieser Form nicht enttäuschen könnte. Sie zieht resigniert das Fazit: „Ich bin halt letztendlich wieder ohne Freunde.“

Was erzählt sie in dem Podcast? In dem Podcast offenbarte Fibi auch ihre tiefe Sehnsucht nach echten Freundschaften. Nach dem Abschluss ihrer Schulzeit zog sie innerhalb eines Monats um, wodurch der Kontakt zu ihren früheren Schulfreunden schnell verblasste, da sie sich nicht mehr täglich sahen.

Doch hinter ihrem Erfolg verbirgt sich eine unerwartete Wendung: Ursprünglich strebte die junge Streamerin eine Karriere als Bundespolizistin an. In einem Podcast mit Tim Gabel enthüllte sie kürzlich, warum sie diesen Traumberuf aufgab und sich stattdessen für eine Laufbahn als Streamerin entschied .

