Twitch-Streamerin kassiert live einen Korb von einer Freundin

Die TikTokerin und Twitch-Streamerin Dilara löste eine hitzige Diskussion in den sozialen Medien aus, als sie live vor ihren Zuschauern eine unerwartete Absage von ihrer Influencer-Freundin Theresa für eine Wiesn-Einladung erhielt. Die Community ist gespalten, ob Theresas Ehrlichkeit ein Zeichen für wahre Freundschaft ist oder ob sie Dilara respektlos behandelt hat.

Wer ist Dilara? Seit 2019 begeistert Dilara die Social-Media-Welt, insbesondere auf TikTok, mit ihren Videos. Mit beeindruckenden 6,9 Millionen Followern entwickelte sie sich zu einer gefragten Influencerin.

Auf TikTok produziert sie Tanzvideos, beantwortet Fan-Fragen und hält Schritt mit den neuesten Trends.

Im August 2023 erweiterte sie ihre Präsenz auf Twitch und startete gleich mit einem Knall, als sie in ihrem ersten Stream über 5.000 Zuschauer erreichte. So stieg sie sofort als eine der größten deutschen Twitch-Streamerinnen ein.

In ihren Streams spielt sie häufig gemeinsam mit ihrem Streamer-Kollegen „Stegi“ verschiedene Spiele und teilt ihre Highlights davon auf TikTok. Dilaras unverkennbare grüne Haarsträhnen und ihr ständiges Lächeln sind zu ihren Markenzeichen geworden.

Warum hat Theresa ihr abgesagt? Der Vorfall ereignete sich während eines ihrer Twitch-Livestreams, als Dilara spontan ihre Influencer-Freundin Theresa Kirchner anrief. Dilara hatte sie eingeladen, gemeinsam auf das Münchner Oktoberfest, die „Wiesn“ zu gehen.

Doch statt einer erwarteten Zustimmung erhielt Dilara eine unerwartete Absage. Theresa erklärte: „Ich kann mir ein paar Leute vorstellen, mit denen ich eher auf die Wiesn gehen würde als mit dir“. Sie äußerte die Befürchtung, dass die Veranstaltung zu einer Ansammlung von Dilaras Fans werden könnte und sie beide die Wiesn nicht in Ruhe genießen könnten.

Zudem verriet Theresa, dass sie generell kein Fan des Oktoberfests sei. Dilara war sichtlich schockiert und enttäuscht über die unerwartete Antwort. Sie kommentierte die Situation mit den Worten: „Meine eigenen Freunde verhöhnen mich“.

„Das ist albern“, sagt TikTok-Kollegin

Was sagt die Community dazu? Der Vorfall zwischen Dilara und Theresa hat in den sozialen Netzwerken eine lebhafte Diskussion ausgelöst. Es wird die Frage aufgeworfen, was in einer Freundschaft Priorität haben sollte: Ehrlichkeit oder das Wohlbefinden des anderen.

Die eine Seite verurteilt Theresa scharf. Sie wirft ihr vor, keine echte Freundin zu sein und Dilara respektlos behandelt zu haben.

Die andere Seite hingegen verteidigt Theresa und argumentiert, dass sie lediglich ehrlich ihre Bedenken ausgedrückt habe. Theresa wolle Dilara lieber privat treffen, ohne die Aufmerksamkeit ihrer Follower. Sie möchte nicht Gelegenheit nutzen, ihre Reichweite zu steigern.

Was sagen andere Influencer dazu? Nicht nur Fans, sondern auch andere Influencer haben sich zu diesem Vorfall geäußert. Die bekannte TikTokerin missgeorgiacavallo sprach Theresa ihre Unterstützung aus und erklärte, dass sie ihre Bedenken gut nachvollziehen könne.

Sie betonte, dass die Annahme, Theresa sei keine wahre Freundin, falsch sei. Sie selbst habe die Erfahrung gemacht, dass es für ihre Freunde unangenehm war, wenn sie bei gemeinsamem Unternehmungen von Fans belagert wurde. Daher bevorzuge sie private Treffen mit Freunden.

Ihr TikTok-Statement schloss sie mit den Worten: „Und jetzt Theresa dafür anzugreifen, weil sie sagt, ich will lieber so Zeit mit meiner Freundin verbringen, das ist albern, Alter. Maul!“.

Dilara kommentierte diesen Beitrag mit den Worten: „100% Theresa und ich sind so gute Freunde und wir wissen genau, wie wir miteinander umzugehen haben.“ Missgeorgiacavallo antwortete darauf: „Sicher, ich verstehe auch nicht, warum Leute sofort denken, dass es nicht okay ist, weil ihr nicht so seid wie andere“.

Schon vor Kurzem sorgte eine von Dilaras Freundschaften für Gesprächsstoff. Die befreundete Influencerin Anna offenbarte nämlich in einem Interview, dass sie sich oft als „Sidekick“ fühle. Ebenso beleuchtete sie die Schattenseiten, die mit der Freundschaft zu Dilara einhergehen. Trotzdem betone sie, dass sie ihr den Erfolg von Herzen gönne.