„Ich bin der Sidekick“ – Twitch-Streamerin erzählt, wie es ist, wenn die Freundin plötzlich berühmt wird

Im Rampenlicht der Social-Media-Welt sind Dilara und Anna längst keine Unbekannten mehr. Mit Millionen von Followern auf TikTok und erfolgreichen Twitch-Streams haben sie sich eine treue Fangemeinde aufgebaut. Doch der Ruhm hat auch seine Kehrseiten, wie Anna kürzlich in einem Interview offenbarte.

Wer ist Dilara? Seit 2019 begeistert Dilara die Social-Media-Welt, insbesondere auf TikTok, mit ihren einzigartigen Videos. Mit 6,9 Millionen Followern hat sie sich zu einer wahren Influencerin entwickelt. Ihre Clips umfassen Tanzvideos, Fan-Fragen und aktuelle TikTok-Trends.

Im August 2023 startete sie außerdem auf Twitch und erzielte sogleich einen beeindruckenden Erfolg mit über 5.000 Zuschauern in ihrem ersten Stream. Dabei spielt sie häufig gemeinsam mit dem Streamer-Kollege „Stegi“ einige Spiele und lädt Ausschnitte davon auf TikTok hoch.

Ihre grünen Haarsträhnen und ihr ständiges Lächeln sind dabei zu den Markenzeichen von Dilara geworden.

Wer ist Anna? An ihrer Dilaras findet man oft ihre Freundin Anna, die mit ihren feuerroten Haaren ein weiterer Social-Media-Star ist. Zusammen nennen sie sich häufig „Mario und Luigi“.

Anna, die selbst 1,7 Millionen TikTok-Follower zählt, veröffentlicht nicht nur Tanzvideos, sondern auch Comedy-Videos, Vlogs und TikTok-Trends.

Auch sie ist auf Twitch aktiv, jedoch schon seit Mai 2021. Dabei hat sie rund 500 Zuschauer durchschnittlich (via Twitchtracker).

Was erzählte Anna in dem Interview? Vor Kurzem gab Anna in einem Interview Einblicke in ihre Gedankenwelt. Sie betonte, dass sie Dilara den Hype und jeden einzelnen Zuschauer von Herzen gönnt.

Anna selbst sagt, sie profitiert ebenfalls von diesem gemeinsamen Erfolg. So hatte sie zum Beispiel die Gelegenheit, mit Stegi zu streamen und Zuschauer aus der Community von Dilara kennenzulernen.

Dennoch gibt es nicht nur Positives zu berichten.

“Ich fühle mich so wie ihre Managerin”

Welche Schattenseiten hat diese Freundschaft? Anna äußerte sich offen über die Schwierigkeiten, mit denen sie derzeit konfrontiert ist. Es frustriert sie, wenn Menschen in ihrem Chat sie als „Sidekick“ bezeichnen. Ebenso wenn Zuschauer erstaunt sind, dass sie selbst auch streamt – obwohl sie dies bereits seit zwei Jahren tut, also länger als Dilara.

Nicht nur das Publikum, sondern auch andere Content-Creator stellen Anna vor Herausforderungen. Sie berichtet von Situationen, in denen Creator auf sie zukommen und fragen, ob sie Dilara bestimmte Fragen stellen könne.

Anna fühlt sich in solchen Momenten wie Dilaras Managerin, was ihre Frustration verstärkt.

Auch langjährige Kontakte behandeln sie anders, indem sie Anna bitten, Dilara mitzubringen. Anna kann ihre Verärgerung kaum verbergen und fragt, ob diese Kontakte sie lediglich wegen Dilara kontaktieren würden.

Wie sind die Reaktionen zu dem Interview? Unter dem TikTok-Ausschnitt des Interviews erlebt Anna eine geteilte Reaktion der Zuschauer.

Einige fragen sich, wer Anna überhaupt ist oder bezweifeln, dass sie Dilara den Erfolg wirklich gönnt. So schreibt ein Nutzer: „Wer ist diese Anna? Muss man die kennen?“, oder auch: „Denke eher vielleicht neidisch – weiß nicht -, weil sie viel länger dabei ist“.

Andere hingegen schätzen Annas Ehrlichkeit und Offenheit. Sie empfinden sie als sympathisch, da sie unverblümt über die Schattenseiten ihres Erfolgs spricht.

So schreibt ein Nutzer: „Sie kommt voll sympathisch rüber, weil sie ehrlich ist und offen darüber spricht, dass sie auch davon profitiert“.

Eine andere Nutzerin berichtet: „Ich finde es sympathisch, sie spricht auch mal aus, was stört. Dilara ist in der Regel so only positive, bin da irgendwie zu alt für“.

