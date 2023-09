„Als Streamer kannst du ja nichts“ – Trymacs erklärt, in welchen Situationen er sich unwohl fühlt

Dass sich die Tätigkeit als Online-Entertainer nicht ganz so einfach ins echte Leben übertragen lässt, musste seinerzeit auch der legendäre Fortnite-Streamer Tyler „Ninja“ Blevins auf die wohl bitterste Art feststellen. Denn er hampelte sich vor einer Million frierender New Yorker ab, die gar nicht daran dachten, mitzumachen: Fortnite: Ninja fordert 1 Million zum Tanz auf, scheitert brutal

Was kann er denn? Mit einer Fähigkeit kann Trymacs dann doch glänzen: Der Klassiker sei es, dass er Spielern des Mobile-Games Clash Royale Bewertungen zu ihren Decks oder Dörfern geben solle. Das könne er, so der Streamer.

Was genau sagt Trymacs? Er berichtet, als Gefallen für ein entferntes Familienmitglied zu einem Kindergeburtstag gefahren zu sein. Die Kids dort seien alle um die 13 gewesen und hätten sich sehr gefreut. Aber: “Als Streamer kannst du ja an und für sich nichts”, so Trymacs.

