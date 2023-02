Trymacs streamt souverän vor Tausenden auf Twitch, doch privat ist wohl anders: „Beim Essen muss mein Bruder bestellen“

Als einer der größten Streamer im deutschen Twitch ist Maximilian “Trymacs” Stemmler (28) nahezu täglich vor tausenden Zuschauern live. Dabei wirkt er eigentlich souverän und selbstbewusst. Doch privat ist das wohl nicht immer so: In einem Stream sprach er über seine eigene Schüchternheit.

Was war das für ein Stream? Trymacs reagierte auf ein Video seines Bruders Nicolas Stemmler, der unter dem Namen How to be Human einen YouTube-Kanal betreibt, auf dem er psychologische Themen behandelt. Dieses Mal ging es um introvertierte und extrovertierte Menschen.

Dabei erkannte sich Trymacs plötzlich wieder.

Trymacs schickt im Restaurant lieber den Bruder vor

Wo erkannte sich Trymacs wieder? In seinem Video räumte der YouTuber mit einem häufigen Missverständnis auf: Introvertierte seien nicht unbedingt schüchterner als andere Menschen. Schüchternheit wiederum sei eigentlich eine Art soziale Ängstlichkeit, man fühle sich angespannt und unwohl bei sozialen Interaktionen.

An dieser stoppt Trymacs das Video: “Das hab ich, das hab ich volle Pulle.”

Wie äußert sich das? Der Streamer fügt hinzu, seine Zuschauer würden das gar nicht verstehen und beschreibt verschiedene Situationen beim Essen gehen:

Früher, wenn er mit seinem Bruder essen war, habe der immer für ihn ein Getränk nachbestellen müssen – und das sei auch heute noch so: Ein Blick würde genügen und sein Bruder wüsste, dass er für sie beide eine neue Cola bestellen soll – selbst wenn in seinem eigenen Glas noch etwas ist.

Auch beim Steak akzeptiert Trymacs lieber wilden Brokkoli als Beilage, den er eigentlich gar nicht mag, als mehr als unbedingt nötig mit dem Kellner zu sprechen, und etwa stattdessen um mehr Bohnen zu bitten.

Kurzum: Der Streamer habe einfach “nullkommanull Bock”, sich irgendwie mit Fremden zu unterhalten.

Und tatsächlich führt sein Bruder ihn nur wenige Sekunden später im Video als Beispiel für Schüchternheit an. Das ganze Video könnt ihr euch auf YouTube ansehen, die Reaktion von Trymacs haben wir euch hier eingebunden:

Zuschauer fühlen sich verstanden

Wie kommt das an? Zunächst einmal wirkt es für manche vielleicht lustig, dass Trymacs, dem in den vergangenen 7 Tagen im Schnitt 20.000 Menschen gleichzeitig zusahen (via sullygnome), fernab von der Kamera so ungern mit fremden Menschen spricht – schließlich ist das quasi sein Job.

Doch viele Zuschauer können sich auch damit identifizieren – oder aber waren selbst schon in der Situation, solche Gespräche für andere übernehmen zu müssen. Dass ein so großer Twitch-Streamer etwas anspricht, womit viele zu tun haben, kommt gut an:

Finde ich gut, wenn man als Mann in der Öffentlichkeit mal darüber spricht. Gerade als Mann wird man schnell von der Gesellschaft verurteilt, wenn man nicht vorne weg geht. Sollten viel mehr Menschen darauf aufmerksam machen, im allgemein für jeden, aber vor allem für uns Männer, mit dem grundsätzlichen Druck dahinter. Ribery088 via YouTube

Übrigens: auch wenn Introvertiertheit und Schüchternheit nicht zusammen hängen, stuft sich Trymacs sowohl als introvertiert, als auch als schüchtern ein. Auf einer Skala von 1 bis 10, bei der 1 für introvertiert und 10 für extravertiert steht, gibt er sich eine 2.

