LoL: Deutscher Twitch-Streamer besucht Frankreich, wird ausgeraubt, verliert teure Luxus-Uhr – Polizei fasst die Täter

In einem neuen Video auf YouTube erklärt Noway, dass die Polizei ihm „Mugshots“ geschickt habe, also Bilder von verschiedenen Verdächtigen. Er sagt:

Am Tag darauf teilte der Streamer auf X/Twitter mit, dass er ausgeraubt wurde. Zwei Diebe hätten ihm eine Waffe an den Kopf gehalten und forderten seine Uhr . Die Pistole stellte sich zwar als Fälschung heraus, allerdings hätten die beiden Männer ihn dann noch verprügelt und mit einem Küchenmesser bedroht.

Der deutsche Twitch-Streamer Frederik „Noway“ Hinteregger (31) ist in Deutschland der größte Streamer zu League of Legends . Als er in Montpellier, Frankreich, ein Spiel kommentiert hat, wurde er noch am gleichen Abend auf der Straße überfallen. Jetzt wurden die Täter geschnappt, aber das Diebesgut bleibt weg.

