Deutscher YouTuber iCrimax verrät zu viel auf Instagram – Wird ausgeraubt

In der Community sind dann zwar zahlreiche Fans, die es dem Influencer gönnen, doch auch Leute, die eben nicht so freundlich gesinnt sind. Diese kann man aber nur schwer unterscheiden.

Denn ich habe gelernt, dass dieses immer in Echtzeit Storys posten, wo man gerade ist, was man gerade macht, ist auch einfach gefährlich.

Ich habe daraus gelernt, auch wenn es eine sehr unschöne Lehre war. Ich werde zukünftig Dinge nur noch zeitversetzt auf Instagram posten. Ich werde auch nicht mehr alles zeigen, was ich habe und was ich mache.

Der YouTube rät seinen Kollegen daher, dass sie ihr öffentliches Leben nicht mehr so sehr auf Instagram zur Schau stellen sollen. So sagt er: „Jeder YouTuber, jeder Influencer postet ständig, dass er hier gerade […] unterwegs ist. Viele haben teure Uhren und man muss auch sagen, dass da eine Gefahr dahinter ist. Nicht jeder ist euer Freund.“

Zuvor zeigte er auch den Kauf seiner diamantbesetzten Audemars Piguet per Instagram und in einem YouTube-Video. Die Täter wussten beim Überfall auch genau Bescheid über seine Uhren und waren auf genau diese Wertgegenstände aus.

Das sagt der YouTuber: iCrimax warnt auch seine YouTube-Kollegen, denn der Überfall konnte wohl passieren, weil er zuvor in seiner Instagram-Story seine Rückkehr in seine Wohnung ankündigte. Die Räuber haben diese Story wohl gesehen und den passenden Moment abgepasst.

iCrimax war zurück aus dem Urlaub gekommen und dabei zusammen mit seiner Freundin von zwei maskierten Männern in seiner Tiefgarage überfallen worden. Einer der Männer bedrohte den YouTuber mit einem Messer und am Ende erbeuteten die Räuber zwei Luxusuhren der Marken Rolex und Audemars Piguet.

