Twitch: Papaplatte erklärt, warum ihm Geld beim Streamen nicht mehr so wichtig ist

In einem Stream auf Twitch mit LetsHugoTV sprach Papaplatte über seine Einstellung zum Geld, wobei er betonte, dass ihm finanzieller Erfolg nicht mehr so wichtig ist wie früher.

Der Twitch-Streamer Papaplatte ist in den letzten Jahren immer erfolgreicher geworden. So verzeichnet er mittlerweile eine durchschnittliche Zuschauerzahl von über 30.000 Menschen (via Sullygnome).

Sein enormer Erfolg zeigte sich auch bei den Streamawards 2023, bei denen er neun Auszeichnungen gewonnen hat. Darüber hinaus veranstaltete Papaplatte zu Beginn dieses Jahres sein eigenes Event in der Rudolf Weber-Arena in Oberhausen mit den Motor Games 2024.

Auch HandOfBlood gehört zu den erfolgreichen Streamern und YouTubern:

Der Fokus liege darauf, einfach Spaß zu haben

Wo kam das Thema auf? In einem vergangenen Stream, von dem ein Ausschnitt am 2. Februar auf TikTok gepostet wurde, spricht Papaplatte mit seinem Streamerkollegen LetsHugo über finanzielles Einkommen.

Dabei äußert LetsHugo, dass ihm 50.000 Euro im Monat immer noch nicht ausreichen würden – sagt danach aber lachend, dass das ein Scherz war.

Warum ist ihm Geld nicht mehr wichtig? Papaplatte erwidert daraufhin, dass es eine Zeit gab, in der er wirklich so gedacht hat und er in der Vergangenheit immer wieder überlegt hat, wie er noch mehr verdienen kann. Das sei jetzt anders:

Ich hatte auch so eine Phase mal, wo ich dachte, dass Geld noch wichtiger für mich ist. […] Ich habe früher halt mehr darüber nachgedacht, wie ich noch mehr Geld verdiene. […] Jetzt will ich einfach nur gucken, dass ich irgendwie viel Spaß hab bei den Sachen, die ich mache.

Dazu sagt LetsHugo, dass Papaplatte ja auch schon „sehr viel Geld“ habe. Papaplatte antwortet:

Ich glaube, es ist einfach so, irgendwann hab ich halt so 20K im Monat gemacht oder so und dachte so es wäre sick, 50K im Monat zu machen. Dann habe ich irgendwann 50K gemacht, oder mehr. Mein Leben hat sich 0 % verändert. Also wirklich 0 %. Das Einzige, was sich ändert, ist, dass ich dann noch mehr bei Seite packen kann.

Er habe nicht vor, sich „3 Lambos“ vor die Tür zu stellen. Finanziell habe er alle Ziele erreicht, die er erreichen wollte.

Den Clip, in dem es um das Thema geht, seht ihr hier:

So reagiert die Community: Unter dem Clip auf TikTok scheiden sich die Geister der Community. Während die eine Seite es schön zu finden scheint, dass Papaplatte es wichtiger findet, Spaß an dem zu haben, was er macht, sieht die andere Seite das ein bisschen anders.

Manche kritisieren, dass die von Papaplatte gewählten Worte leicht gesagt sind, wenn man keine Geldsorgen hat:

hypnoticmuscles schreibt: „Es hat sich 0 % geändert“, außer, dass ich das Jahresgehalt von normal Verdienenden beiseitelegen konnte

guesdt6 meint: „Klar, wenn man genug in Immobilien, Aktien und andere Investitionen hat, ist einem Geld egal, weil man weiß, du hast ausgesorgt.“

_josch_x merkt an: Klar ist es jetzt nicht mehr so, weil jetzt kriegt er ja die 50-60k

Vor kurzem erst hat Papaplatte in einer Nacht 50.000 Euro verloren. Wie er das geschafft hat, könnt ihr hier nachlesen: Twitch-Streamer Papaplatte schläft eine Nacht, doch verliert dabei 50.000 Euro – So kam es dazu