Twitch: Gronkh hat deutliche Worte an Kritiker, die behaupten: „Du bist zu alt zum Spielen“

Erik „Gronkh“ Range wird vorgeworfen, zu alt fürs Spielen zu sein und zudem falsch zu zocken. In einem kürzlichen Livestream auf Twitch hat er deutliche Worte für seine Kritiker gefunden.

In Beiträgen auf dem Gronkh-Subreddit wird der Streamer für seine Spielweise kritisiert. Er verstehe Spielmechaniken nicht, sortiere sein Inventar zu lange, sei vielleicht einfach „zu alt“ zum Spielen. Am Mittwoch, dem 11. Oktober 2023, reagiert er in einem Livestream auf die Kritik.

„Ich kann auch mit 80 noch spielen.“

Das war die Kritik: In einem Beitrag auf Reddit schreibt der Nutzer „bittersweetness_“ am 7. Oktober, er könne sich „Dredge bei Gronkh nicht mehr angucken.“ Er habe „das Game einfach missverstanden, als ein einfaches, kleines Angler-Game, welches man mal so nebenher in Stream zocken und grinden kann.“

In den Kommentaren schreiben einzelne Nutzer, dass Gronkh vielleicht „einfach zu alt“ dafür sei.

Der Nutzer „Akira204“ schreibt in einem weiteren Reddit-Beitrag, dass das ständige Sortieren ihn nerve . Megbarlis kommentiert dies mit: „Inventar sortieren oder ihm beim Überlegen zuzuschauen ist einfach nicht spannend.“

Das sagt Gronkh dazu: In seinem Livestream am 11. Oktober geht Gronkh auf die Kritik an seiner Spielweise ein. Ein Chat-Teilnehmer schreibt, dass ein sauberes Inventar „ein Muss“ sei. Gronkh stimmt zu. Er ergänzt: „Ich sortiere wahnsinnig gerne Inventare in RPGs. Also zumindest bei Baldur’s Gate 3 mache ich das gerne, bei Starfield nicht so gerne.“

Zu dem Sortieren des Inventars in RPGs sagt er dann:

Ich weiß auch nicht genau, wie man sich bei RPGs darüber beschweren kann, dass das Inventar mal sortiert wird. Verstehe ich einfach nicht, weil es einfach Teil des Spiels ist. Auslöser war, glaube ich, dass ich bei Dredge grinde. […] Ich spiele es falsch, weil ich bei Dredge gegrindet habe und mich wohl beschwert habe, dass man da zu wenig Geld kriegt für.

Das gespeicherte Video seines Livestreams könnt ihr auf seiner Videoplattform Gronkh.tv anschauen. Er spricht das Thema Inventar-Management ab ca. 14:23 Minuten an.

Auch zu dem Aspekt „zu alt zum Spielen“ hat er deutliche Worte für die Kritiker (ungefähr ab Minute 18):

Also sorry. Ich weiß, dass ich alt bin, aber die Argumente.. also da könnte man sich bessere Argumente suchen, glaube ich. Und ich bin ehrlich, zu alt zum Zocken, zu alt zum Spielen? Das ist auch.. ist das nicht auch Gatekeeping, irgendwie ‘n bisschen?

„KampfbieneMaja“ schreibt im Chat: „Das Grau im Bart und an den Schläfen – bessere Argumente :D“

Dazu sagt Gronkh, dass das zwar Argumente für sein Alter seien, aber er sei ja nicht zu alt zum Spielen. „Ich kann auch mit 80 noch spielen. Ist halt die Frage, was. Ich werde wahrscheinlich keine CS:GO-Runde gewinnen, Hand aufs Herz, aber darauf lege ich es auch nicht an“, sagt der 46-Jährige lachend. „Aber ich kann mit 80 trotzdem mein Inventar sortieren.“

Auf die Frage im Chat, wieso sein Alter immer wieder Thema sei, als wäre er 90, sagt Gronkh:

Gerade bei sehr jungen Menschen ist 40 das Ende des Lebens. Wenn du in deinen Teenie-Jahren bist, kannst du dir das nicht vorstellen, so alt zu sein. Es ist einfach völlig unmöglich. Ich hab damals original gedacht, als ich 16 war oder so, ich werde in meinem Leben niemals 40 werden. Ich habe gedacht, ich sterbe vorher, weil ich mir nicht vorstellen konnte, 40 zu sein. Und ich bin ehrlich: Als ich 40 wurde, konnte ich mir auch nicht vorstellen, 40 zu sein.

Als er den letzten Satz sagt, lacht er. Eine Midlifecrisis, die im Chat kurz thematisiert wird, habe er nie durchlebt. Mit „Ü40“ merke er kaum Unterschiede, nur, dass er ruhiger geworden sei. Er könne immer noch gut Party machen und er sei „happy“.

