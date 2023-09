„Ich bin ein sexy Bär“ – Gronkh und PhunkRoyal haben einen Kurzfilm für Baldur’s Gate 3 gedreht

Die beliebten Streamer Gronkh und PhunkRoyal haben einen unerwarteten Kurzfilm im Baldur’s Gate 3 Universum auf YouTube veröffentlicht. In diesem Video spielen die beiden Internetpersönlichkeiten die Hauptrollen und präsentieren sich in ungewohnten Kostümen, die ihre Fans mehr als zum Lachen bringen.

Um welchen Kurzfilm geht es? Schon seit einiger Zeit hatte Gronkh die Gerüchteküche brodeln lassen, als er in den sozialen Medien immer wieder Andeutungen auf einen geheimnisvollen Filmdreh machte, jedoch ohne Details preiszugeben.

Ein Instagram-Foto vom 01. August 2023, auf dem Gronkh in einer auffälligen Verkleidung zu sehen ist, heizte die Spekulationen weiter an. Unter dem Bild kommentierte er lediglich mit den Worten: „Guten Tag, darf ich Sie für eine Versicherung begeistern?“. Seine Community rätselte, was da wohl im Hintergrund geschah – doch niemand konnte ahnen, was tatsächlich bevorstand: Gronkh als „sexy Bär“ und PhunkRoyal als blonde Schönheit in einem Baldur’s Gate 3 Kurzfilm.

Hier könnt ihr mehr über Gronkh erfahren:

Was passiert in dem Kurzfilm? In dem Kurzfilm sehen wir Gronkh und PhunkRoyal zu Beginn an einem Tisch, wo sie Pen and Paper spielen – Gronkh als Barbar und PhunkRoyal als Paladin.

Die Spielmeisterin Rieke Werner führt die beiden Helden durch aufregende Abenteuer, während sie versuchen, in eine mysteriöse Burg einzudringen, um einen magischen Gegenstand zu ergattern. Dabei vermeiden sie so viel Blutvergießen wie möglich und entwickeln kreative Lösungen.

Dabei werden auch Insider-Gags eingebaut, wie die legendäre Pechsträhne beim Würfeln von Gronkh.

In einer witzigen Wendung plant Gronkh, die Wachen als „sexy Bär“ abzulenken, während PhunkRoyal von hinten angreift und die Wachen ausschaltet. Der „verführerische Bär“ ist sehr wahrscheinlich eine Anspielung auf die berühmte Bären-Szene aus Baldur’s Gate 3, die vor einiger Zeit die Medien flutete.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Einige andere Internetpersönlichkeiten wirkten auch mit

Wer hat noch mitgespielt? Neben Gronkh und PhunkRoyal übernahm die bekannte Streamerin Starletnova eine wichtige Rolle namens „Isadora“. Auf TikTok verriet sie kürzlich, dass sie süchtig nach Baldur’s Gate 3 ist und zeigte stolz ihre 81,3 Spielstunden auf Steam, die sie innerhalb von einer Woche erreichte.

Auch Streamer-Kollege Creepypastapunch trat als eine der Wachen auf, die Gronkh charmant umgarnte. Ebenso konnte man den Buchautor Mikkel, bekannt von den PietSmiets, in einer Rolle als Wache bewundern. Make-Up-Artistin und Streamerin Nancy Wenz übernahm wieder die Maske, so wie sie es auch schon zu den letzten Friendly-Fire-Streams tat.

Insgesamt haben laut den Credits 26 talentierte Mitwirkende an diesem außergewöhnlichen Projekt teilgenommen.

Wie reagieren die Zuschauer auf den Film? Die Veröffentlichung des Kurzfilms hat die Fans in Euphorie versetzt, und die Rufe nach einer Fortsetzung oder einer Serie werden immer lauter.

Ein begeisterter Nutzer kommentierte: „Ich will das bitte als Serie mit mindestens 10 Staffeln zu je 26 Episoden.“

Ein anderer lobte die hochwertige Umsetzung und drängte auf weitere Projekte: „Wie gut ist das bitte gemacht? Grandios sage ich! Extrem hochwertig umgesetzt, Danke an alle, die hier mitgewirkt haben! Gern mehr davon.“

Selbst Gronkh äußerte sich begeistert: „GEILES Ding. Hätte SO Bock auf mehr.“

Ob weitere Projekte dieser Art geplant sind, bleibt vorerst ein Geheimnis.

Ein weiteres Filmprojekt eines YouTubers findet ihr hier: Ein deutscher YouTuber steht für krasse Qualität – hat 700.000 Aufrufe in 5 Stunden