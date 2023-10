Friendly Fire 9: Das Spenden-Event von Gronkh und PietSmiet geht im Dezember mit neuem Motto an den Start

Das große Wohltätigkeits-Event der Twitch-Streamer Erik „Gronkh“ Range und den PietSmiets geht im Dezember 2023 in die neunte Runde. Alles zu Friendly Fire 9 erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Was ist Friendly Fire? Bei Friendly Fire handelt es sich um eine wohltätige Veranstaltung, die jährlich von Twitch-Streamern Erik „Gronkh“ Range und der Gamer-Truppe PietSmiet veranstaltet wird. Während des Events zocken Content Creator der deutschen Twitch- und YouTube-Szene zusammen oder veranstalten unterhaltsame Aktionen.

Das Ganze geschieht für den guten Zweck. So wurden in den letzten Jahren insgesamt mehr als 8 Millionen Euro an Spenden gesammelt. Am 2. Dezember 2023 geht Friendly Fire in die mittlerweile 9. Runde. Unter welchem Motto es diesmal steht und was ihr sonst noch wissen müsst, erfahrt ihr auf MeinMMO.

Im vergangenen Jahr stand das Charity-Event unter dem Motto „Starfield“. Mehr dazu seht ihr bei uns im Video.

Friendly Fire 9 im Überblick: Teilnehmer, Motto und wohltätige Einrichtungen

Welches Thema hat Friendly Fire 9? Der Hauptsponsor des Events ist in diesem Jahr Forza Motorsport von Xbox. Passend zum Rennspiel-Franchise gibt es auch einen neuen Teaser-Trailer mit ordentlich Pferdestärken.

Auch das Merch, das im Shop von Friendly Fire vorbestellt werden kann, folgt dem hochtourigen Motto.

Wann beginnt Friendly Fire 9? Der Spendenmarathon soll am 2. Dezember 2023 um 15:00 starten. Eine Pre-Show soll es aber bereits ab 14:00 geben.

Wo kann ich Friendly Fire 9 sehen? Friendly Fire wird in diesem Jahr auf dem Twitch-Kanal von Gronkh ausgetragen. Dort wird er die Zuschauer ab 14 Uhr auf den Abend einstimmen. Mit dem hier eingebundenen Trailer könnt ihr euch aber bereits jetzt in Stimmung bringen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Wer ist bei Friendly Fire 9 am Start? Die Besetzung besteht 2023 unverändert aus Erik „Gronkh“ Range, dem „PietSmiet“-Team, Tatjana „Pandorya“ Werth, Pascal „MrMoreGame“ Rothkegel, Florian „Der Heider“ Heider, Artur „fisHC0p“ Niemczuk und Max „PhunkRoyal“ Ensikat.

An welche Einrichtungen geht das Geld? Friendly Fire 9 unterstützt erneut eine Vielzahl verschiedener wohltätiger Einrichtungen, die wir euch hier aufgelistet haben. Gesammelt wird das Geld in Kooperation mit der Spenden-Plattform betterplace.org.

Wie lief Friendly Fire 8? 2022 lief der Spendenmarathon ungefähr 12 Stunden lang und erreichte bis zu 86.000 gleichzeitige Zuschauer, von denen rund 80.000 ziemlich konstant mitfieberten. Erst nach Mitternacht sanken die Zuschauerzahlen.

So konnten Spenden in Höhe von mehr als 1,2 Millionen Euro gesammelt werden. Mehr zum Event könnt ihr hier nachlesen: Friendly Fire 8: Trotz Inflation wird wieder über 1. Millionen Euro gespendet und Rekord aus letztem Jahr fast erreicht