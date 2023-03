Twitch: Riot schenkt Streamerin zu Valorant ein „Cozy-Care-Paket“, damit sie sich trotz schwerer Erkrankung wohlfühlt

Riot Games hat einer schwer erkrankten Twitch-Streamerin, die häufig Valorant zeigt, ein Paket mit Geschenken und einem Brief mit lieben Worten geschickt.

Um wen geht es? Kyedae Shymko ist eine 21-jährige Streamerin, die auf Twitch häufig den Taktik-Shooter Valorant von LoL-Entwickler Riot Games spielt.

Am 3. März 2023 gab die Streamerin über Twitter bekannt, dass sie an Leukämie erkrankt sei. Kurz darauf erklärte sie in einem Stream, dass sie ihrem Verlobten lange nicht von der Diagnose erzählt hatte.

Der Verlobte von Kyedae ist der Valorant-Profi Tyson „TenZ“ Ngo, der zu dem Zeitpunkt der Diagnose an einem wichtigen E-Sport-Turnier teilnahm. Die Streamerin wollte mit ihrem langen Schweigen sichergehen, dass er sich auf das Spiel und seine Arbeit konzentriere.

Wohlfühlpaket von Riot

Was ist das für ein Paket? Riot Games hat Kyedae zwei Pakete mit einer Auswahl von Geschenken und einem Brief mit lieben Worten geschickt. Einen Teil des Briefes las Kyedae während eines Livestreams vor. Im Brief schrieben die Entwickler des Taktik-Shooters:

Hi Kyedae, unser Team hat ein paar persönliche Lieblingssachen zusammengestellt, die wir lieben und als tröstlich empfinden. Wir hoffen, dass sie dir das gleiche Gefühl der Behaglich und des Komforts vermitteln, wie sie es für uns tun. Dazu gehören auch einige unserer Lieblingsstücke von Valorant und Riot

In dem Paket waren unter anderem einige Sammelfiguren, die auf eine Stückzahl von 70 begrenzt sind, sowie ein selbst gestalteter Beutel.

„Ich möchte nicht weinen“

Wie reagierte die Streamerin auf das Geschenk? Die Streamerin hat sich sichtlich über die Geschenke von Riot Games gefreut, war jedoch auch emotional berührt von den Worten in dem Brief.

Nachdem Kyedae sich die Inhalte der Pakete anschaute, führte sie das Lesen des Briefes fort. Das brach sie allerdings nach einigen Zeilen wieder mit den Worten ab:

„Okay, ich möchte nicht weinen. Ich werde das nicht mehr lesen. Ich bin gerade nicht in der Stimmung, um zu weinen.“

Kyedae ist in der Valorant-Community sehr geschätzt und fiel ebenfalls schon mit einem guten Herzen auf. Vor knapp einem Jahr, im März 2022, schenkte sie gemeinsam mit ihrem Verlobten einer 15-jährigen Streamerin einen neuen PC, nachdem der Vater des Mädchens ihren lang ersparten Computer in einen Pool warf.

