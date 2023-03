Twitch-Streamerin verschwieg Verlobtem ihre schwere Krankheit, damit er sich auf Valorant konzentrieren kann

Sons of the Forest ist das meisterwartete Survival-Game auf Steam – Alle Infos in 2 Minuten

5 Tipps für einen guten Start in Sons of the Forest

Friendly Fire 8 startet bald – Gronkh & Co. sammeln jährlich Spenden in Millionenhöhe

Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

Ich entschuldige mich, falls ich jemand von euch triggern oder in Verlegenheit bringen sollte, aber alles, was ich während dieser Zeit getan habe, war lachen. Denn seien wir mal ehrlich: Wenn ich traurig bin und dann sage ‘Oh, ich habe Krebs’, dann wird er auch nicht einfach verschwinden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Den 1. Platz und damit 100.000 $ Preisgeld schnappten sich am Ende jedoch Fnatic. Wir haben euch den Clip, in dem Kyedae das Thema anspricht, hier eingebunden:

Vom 13. Februar bis zum 4. März traten 32 der weltbesten Teams in der brasilianischen Stadt São Paulo an, darunter auch die Sentinels mit TenZ. Die 21-Jährige wollte offenbar, dass ihr Partner nicht von Sorgen um sie abgelenkt wird:

Dieist eine besonders aggressive Form von Blutkrebs. Selbst mit einer intensiven Behandlung liegen die Überlebenschancen nur bei 40–50 %. In den ersten 5 Jahren nach einer erfolgreichen Behandlung ist zudem die Chance auf einen Rückfall hoch (via MSD Manual ).

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Um welche Krankheit geht es? Die 21-Jährige tritt auf Twitch unter ihrem Vornamen auf und ist dort die meistgesehene Streamerin zum taktischen Shooter von Riot, Valorant (via sullygnome ). Am 3. März gab Kyedae über Twitter bekannt, an Leukämie erkrankt zu sein.

Insert

You are going to send email to