Vater zerstört PC, auf den eine 15-jährige Twitch-Streamerin ewig sparte – Doch die Story hat ein Happy End

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das in der Community bekannte Paar bestehend aus TenZ, einem Valorant-Profi der Sentinels und kyedae, einer Twitch-Streamerin der 100 Thieves, schenkten NarwhalFPS einen neuen PC. Für diesen bedankte sie sich bei den beiden öffentlich via Twitter.

Nachdem ihr Vater den ersparten PC der 15-jährigen Twitch-Streamerin NarwhalFPS in den Pool warf, meldete sie sich weinend auf Twitter zu Wort. Nun nimmt die Geschichte eine erfreuliche Wendung: Ein prominentes Paar, bestehend aus dem Valorant-Profi TenZ und der Twitch-Streamerin kyedae, schenkte der 15-jährigen einen PC. Diese bedankte sich öffentlich via Twitter.

Insert

You are going to send email to