Twitch-Streamerin kauft Blizzard-Aktien für 1,7 Mio € – Sagt, sie will halbnackte Frauen zu WoW zurückbringen

Meint sie das mit dem Obst ernst? Das mit dem „Sitz im Aufsichtsrat“ ist offenbar ironisch zu verstehen. Auch wenn 1,7 Millionen Euro für Normalbürger eine riesige Summe sind, bilden die 24.000 Aktien, die Amouranth gekauft hat, nur einen verschwinden geringen Anteil an Activision Blizzard ab. Viel Einfluss kauft sie sich mit den Aktien also nicht.

Warum kauft sie die Aktien wirklich? An anderer Stelle macht Amouranth deutlich, warum sie die Aktien wirklich gekauft hat. Sie hält das für ein gutes Investment (via twitter ):

Damit spielt sie auf eine Änderung in World of Warcraft an. Blizzard hatte im September 2021 nach dem Sexismus-Skandal Bilder von halbnackten Frauen im Spiel in Gemälde von Obstschüsseln verwandelt.

Das ist ihr neues Investment: Amouranth hat am 28. März auf Twitter erklärt, sie habe sich 24.000 Aktien von Activision Blizzard zum Kurspreis von 79.32 $ gekauft. Das sind Aktien im Wert von 1,73 Millionen Euro (via twitter ).

Die Twitch-Streamerin Amouranth hat Aktien von Activision Blizzard im Wert von 1,73 Millionen Euro gekauft. Sie erhofft sich davon einen Profit von 20 Prozent, wenn der Kauf von Activision Blizzard durch Microsoft durchgeht. Zu ihren Fans sagt sie aber: Sie will sich dafür einsetzen, dass die halbnackten Frauen zu World of Warcraft zurückkehren. Die hatte Blizzard im Zuge des Sexismus-Skandals durch Obst ersetzt.

